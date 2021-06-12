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舞蹈肢體的自我對話 「MURMUR_S」入圍俄羅斯「OPEN VISION FILM FEST」最佳舞蹈影像

紐約訊
「Silent But Not Silence」舞蹈錄像作品，她同時擔任編舞者與舞者的角色。
「Silent But Not Silence」舞蹈錄像作品，她同時擔任編舞者與舞者的角色。

「MURMUR_S」 是舞蹈家葉芳婷（Fang-Ting Yeh）的舞蹈錄像作品，在紐約舞蹈機構7MPR Themed Dance Theater 參與 7MPR Sixth Midnight Virtual Performance-Super Pride NYC2021臉書線上直播演出，演出日期為6月26日晚間8點半。

2021上半年，舞蹈家葉芳婷編創與演出舞蹈錄像作品「MURMUR_S」以疫情之下自我對話與省思作為主軸，入圍俄羅斯「OPEN VISION FILM FEST」最佳舞蹈影像，從32個國家，近200影像作品中脫穎而出，並在網路票選獲得第一名。「OPEN VISION FILM FEST」由俄羅斯主辦，其目的在於協助世界電影協會發覺具有才華、獨立與創造性的創作者。電影節內容包括短片、實驗短片、動畫短片、音樂、舞蹈、旅行視頻、商業創意、紀錄片，以及生態主題COVID-19。

葉芳婷表示，此錄像作品「MURMUR_S」是她在紐約與當地的藝術家們共同製作「MURMUR」系列跨領域舞蹈錄像作品之一。「MURMUR」為連續不斷低語的意思，而「MURMUR_S」則是獨自且無聲的用舞蹈肢體發聲，將受到疫情影響，抒發壓抑已久的情緒波瀾與能量。

在「MURMUR_S」舞蹈錄像作品中可以看到懸吊的紅球裝置，葉芳婷將此視為懸浮在空氣中的病毒與緊張感。舞蹈前段以捲曲的身體形態向上凝視，表示著自己被迫接受這些不安的氛圍，被其環繞著。

葉芳婷表示，在舞碼中段安排穿梭至裝置之間，刻意避開或是不經意碰撞。就像是這一年來，從事表演藝術的她面對疫情影響的四處碰壁與挫折。舞蹈動作不時有撫摸頭髮則代表著自我安慰與省思。

葉芳婷說道，拍攝到最後一個畫面是令她最難忘的時刻。當她獨自站在裝置下方，闔上雙眼讓身體緩慢的左右搖晃，隨著音樂在四周迴響，直至燈光變暗，音樂漸收。葉芳婷能感受到拍攝現場的工作人員與她一同屏住呼吸，平靜且緩和地迎接結尾。

葉芳婷表示，要在疫情期間錄製舞蹈影像是相當不容易的。拍攝時的場地大小、人數限制與工作人員健康安全都是需要審慎的考量與評估。就連獨自彩排都必須配戴口罩，時時刻刻都挑戰著舞者的毅力與能耐。

「MURMUR_S」，不僅在「OPEN VISION FILM FEST」獲得佳績，也同時入圍「紐約電影獎」（New Year Movie Awards）及「8th Fine Arts Film Festival」舞蹈影像獎。此作品同時也參與8th Fine Arts Film Festival 6月8日至14日為期七天的線上播映。

葉芳婷表示，她非常感謝在疫情嚴峻的紐約，還能受到這麼多熱愛藝術的藝術工作者的幫忙。舞蹈錄像作品不同於其他類型的電影，沒有臺詞對白純靠肢體與音樂。所有的收穫都是靠大家齊心努力，對作品的堅持獲得而來的。

「Silent But Not Silence」，係2021年她的個人創作，邀請在紐約的攝影師/錄像製作人Steven Speliotis，共同回顧過去被疫情影響的一年所創作的舞蹈錄像作品。此作品榮獲 2021年Art Film Festival 短片類特別提名獎，以及Black & White Feedback Film Festival 入選作品，於美國洛杉磯與加拿大多倫多播映，將於6月27日全球線上播映。

葉芳婷畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈學系（National Taiwan University of Art）。於2018赴美國紐約瑪莎葛蘭姆舞蹈學校(Martha Graham School)進修。2019年與Graham 2 在紐約市中心The Joyce Theater演出瑪莎葛蘭姆經典作品《Heretic》。她的作品「Who Says」也分別在2020年底與2021年初參與紐約舞團Cross Move Lab以及MODArts Dance Collective舞蹈影像演出。現為獨立編舞家，並任教於紐約皇后區愛佳貝音樂才藝中心以及布魯克林區精靈舞蹈藝術學院。

資料提供：精靈舞蹈藝術學院提供

葉芳婷舞姿。
葉芳婷舞姿。
作品中可以看到懸吊的紅球裝置，她將此視為懸浮在空氣中的病毒與緊張感。
作品中可以看到懸吊的紅球裝置，她將此視為懸浮在空氣中的病毒與緊張感。
作品MURMUR_S是獨自且無聲的用舞蹈肢體發聲。
作品MURMUR_S是獨自且無聲的用舞蹈肢體發聲。

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