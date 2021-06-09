安良清保險永遠站在客戶的立場 免費估價 迅速保障

服務社區34年，「安良清保險」專業可靠，歡迎洽詢個人及商業各類保險。

位於法拉盛的安良清保險 和社區一起成長，精辦各類保險，隨時提供全方位的服務。公司協助大眾在購買各類保險上產生疑問與困難時，以及與保險公司之間的溝通上，為客戶依個案分析，爭取最高權益，歡迎舊雨新知洽詢。

服務社區34年的「安良清保險」，一直致力於為紐約華人社區提供實惠的價格和優質的服務。有鑑於商業和私家的需求日增，該保險公司特與多家大型保險機構合作，提供特廉UBER/電召車/TLC、商業卡車、私家車保險，並且嘉惠皇后區 居民，以保費 $608/起（皇后區）。目前公司另提供安全課（10% 折扣），速減三年。房屋、樓宇CO-OP、CONDO，免費估價，迅速保障。該公司多位資深經驗的保險顧問專業誠信，服務即時迅速，為客戶量身爭取超平特廉保費，並免費報價。該公司多年來幫助許多有任何駕駛紀錄或無駕齡的客人（包括學生），買到最合適、低價的車險，參加車輛行駛安全課也可享受大約10%的車險折扣（折扣有效期為三年），提供信用可靠的各類保險服務。

該公司的資深保險顧問表示，目前華裔從事商業車相關行業者，如：針對點數較多、紀錄欠佳或是新牌駕駛者，該公司會以投保者個別的條件和狀況，建議最合適可靠的低廉保險計畫，並提供安全課（10% 折扣），速減三年；再者如商用和私家汽車保險，該公司會幫助駕駛者清楚明白購買的保險是否足夠賠償對方的損失，對方索賠是否會影響到自己的財產，車輛維修自我承擔的費用是否合理，有沒有選擇的附加服務，以及應有的保險折扣減低保費。

此外，置產對於華裔來說可說是人生的第一要務。在買房險時需仔細了解其房險保額中的賠償金額，是否能在意外發生後支付重建新屋的費用。另，如近海河的房屋，是否已有一份水災保險保障房屋及個人家庭財產，一旦意外發生，才能真正得到足夠的賠償，重建家園及支付醫療費用。 此外，該公司提醒個人擁有一定資產業物業時，一定要考慮購買一份「雨傘後備保險」（umbrella insurance），如此在美國及境外都能得到更全面的保障。

安良清保險多年來的服務宗旨就是永遠站在客戶的立場設想，選擇最有利於客戶的保險公司及保費，並確定客戶所購買之保險是最能保障客人資產與權益的選擇。請電：（718）321-0022洽詢詳情，或親訪該公司地址：136-21 41st Ave., #5FL, Flushing, NY 11355（電梯直達）。