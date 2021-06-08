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免費提供中藥特效藥

紐約訊
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紐約大中華中藥協會主持人唐大衞先生，長期從事中華中草藥研究及開發事項。多年以來精心研究黃帝內經、傷寒論、金匱要略、神農本草、難經等中醫草藥名著經典。廣泛吸收宋明清代以來，著名中醫學家在人體腑臟器質病變治療方面的成果，對於中醫藥療效及採用具有極高的造詣，他在中醫草藥開發業上取得重大成就。唐先生孜孜不倦，以窮盡畢生的精力，開發研究治療癌症的中藥特效藥物。

癌症是人類第一大殺手，很多病人患病後都感到束手無策，在各方面尋求靈方妙藥來救治。多年來癌症病人嘗試使用各種不同治療方法。唐先生表示，其研究的中藥，服用患者病痛皆可以得到緩解及控制。一些成功病例證明，對於癌症患者來說，能恢復健康生活，不是一個遙不可及的事情。

 

唐先生表示，各種類型的癌症患者(在進行化療及放療的情況下)，服用中藥第一天，會覺症狀慢慢減輕，睡眠改善。一個星期左右，病情就會開始轉變，食慾會增強，體力精力漸恢復。一般人在一兩個月之後，病情會受到控制。中藥的成份，對於病患體內癌細胞的生長、增殖、轉移均有抑制、殺滅作用，提升癌症患者自身的免疫力。

唐先生強調，開發治療癌症中藥藥物的初衷不是為了牟利，而是為了解病患之困厄，為廣大群眾謀健康幸福。現在免費向患者提供中藥，同時亦免費提供對肝炎、腎炎、慢性腸胃炎、肺炎、肺結核等的中藥特效藥。有需要的民衆可以微信聯繫：718-530-8610。

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