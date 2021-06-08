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聯合健保 合格紐約民眾可享$0月費

紐約訊
符合資格紐約民眾可享$0計畫月費醫療健保，聯合健保提供協助。
符合資格紐約民眾可享$0計畫月費醫療健保，聯合健保提供協助。

紐約州贊助推出的醫療健保「基本健保」計畫(Essential Plan)含$0計畫月費及更多福利，為紐約州民眾提供更好的醫療保障。條件是，年齡在19至64歲，在紐約州居住，不符合參加政府醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)及兒童健保計畫(Child Health Plus)，家庭年收入低於$53,000(以4人家庭為例)，便可以隨時投保。

這項每月$0保費計畫，可獲得基本健康福利、所有計劃包含牙科和視覺福利，還有門診、住院、處方藥承保、急診護理、無自付扣除金、專科醫生無需轉介、健身房等福利。詳情可瀏覽州政府健康局網頁nystateofhealth.ny.gov。同時，亦可聯絡服務華裔社區將近30年的聯合健康保險，華語服務專線1-800-632-6311，由經驗客戶服務代表為您解答疑問。

聯合健康保險資訊中心辦公時間：周一至周五，上午9時至下午5時。

曼哈頓(華埠)：（1）堅尼路161號 (CP先進醫學X光中心旁)；（2）東百老匯27號二樓。

皇后區：法拉盛羅斯福大道136-02號 (新世界商城旁)。

布碌崙：（1）八大道6402號G-107室 (錦龍大廈)；（2）86街2343號 (新眾成食品公司旁)。

欲了解更多健保相關生活資訊，請關注微信號「聯合健保」，或瀏覽聯合健康保險網站uhcAsian.com。

掃描二維碼，關注聯合健保官方帳號。
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紐約州 健保 福利

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