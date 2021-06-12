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世報舉辦「記憶比拼得大獎」活動

紐約訊
掃描二維碼參與遊戲。
掃描二維碼參與遊戲。

疫情慢慢穩定下，越來越多的民眾開始外出。世界日報為回饋社區，給讀者謀福利，特別於5月26日至6月20日，設計網上「記憶比拼得大獎」活動，讓大家紓解一下壓力之餘，還有機會贏得豐富的獎品。參加者只需點擊遊戲規則說明下方連結，即可參加遊戲。遊戲規則非常簡單，只要在規定時間內，翻牌找出8對麥當勞相同的產品，即完成遊戲，使用時間越少分數越高。

世界日報為此準備的獎品也相當豐富，遊戲最高分可獲得IPad，第2、3名將得Apple Airpod，第4、5名可得價值$50的Amazon禮卡，第6至100名可得麥當勞Arch Card禮卡。歡迎想挑戰的民眾隨時參加，活動時間於即日起至6月20日止。把握機會，要玩要快喔！

遊戲規則及步驟：

1. 進入以下網址參與遊戲：http://bit.ly/wjmemorygame；

2. 點選「Play Now按我挑戰」；

3. 在限時5分鐘內找出8對麥當勞的產品（每次只能翻開2個牌，若不同，則重新再翻）；

4. 完成遊戲後螢幕將顯示您的總分數，按下Continue進行下一步；

5. 留下您的基本資料（姓名、電話），工作人員將通知您得獎訊息及領獎方式。

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