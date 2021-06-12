合資格紐約人可享$0月費醫療健保聯合健保提供協助

符合資格紐約民眾可享$0計劃月費醫療健保，聯合健保提供協助。

由紐約州 贊助推出的醫療健保 「基本健保」計劃(Essential Plan)含$0計劃月費及更多福利 ，為紐約州民眾提供更好的醫療保障。只要閣下為19至64歲、居住在紐約州、不符合參加政府醫療補助白卡(Medicaid)及兒童健保計劃(Child Health Plus)、家庭年收入低於$53,000(以4人家庭為例)者，便可以隨時投保。

這項每月$0保費計劃除可獲得基本健康福利、所有計劃包含牙科和視覺福利外，還有門診、住院、處方藥承保、急診護理、無自付扣除金、專科醫生無需轉介、健身房等福利。

詳情可瀏覽州政府健康局網頁nystateofhealth.ny.gov。同時亦可聯絡服務華裔社區將近30年的聯合健康保險，華語服務專線1-800-632-6311，由經驗客戶服務代表為您解答疑問。

聯合健康保險資訊中心辦公時間：周一至周五上午9時至下午5時。

曼哈頓(華埠)：（1）堅尼路161號(CP先進醫學X光中心旁)；（2）東百老匯27號二樓。

皇后區：法拉盛羅斯福大道136-02號(新世界商城旁)。

布碌崙：（1）8大道6402號G-107室(錦龍大廈)；（2）86街2343號(新眾成食品公司旁)。

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