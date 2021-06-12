陳麥潔明主持線上慈善演唱會「憑著愛與社區好友齊頌親恩」 6/12在YouTube頻道Live呈獻

陳麥潔明主持「憑著愛與社區好友齊頌親恩」線上慈善演唱會，6月12日在YouTube頻道Live呈獻。

華人 善終基金會已連續數年在中華公所舉辦「齊頌親恩演唱會」，與社區大眾共同慶祝雙親節，懷念至親老友！自去年新冠肺炎肆虐全球至今已一年多，不但因疫情 錯過去年與老人家及各界好友聚會，今年又因疫情反覆不能相聚；即使現時不少民眾已完成接種疫苗，但仍未能如過往般舉行演唱會；在董事會聽取社區朋友建議後，決定今年的演唱會利用現時人人可以上網互動的方式呈現，將於6月12日(星期六)下午2時，通過YouTube 網路頻道進行Live表演，與大家以歌聲傳達親情愛意，誠意邀請各界朋友聯同至親好友一起上網藉著美好的歌聲齊頌親恩！

華人善終基金會成立於1997年，它的緣起是自1985年經營五福集團接觸葬儀的服務。當時看到離鄉背井孤身來美尋求生計的大有人在，許多新移民孑然一身，尚未在這陌生的土地站穩腳跟，逢家中親友發生意外和病亡，深感徬徨無助，故收到不少社區僑團鄉親的求助，均只能靠個人事業的資源來協助。後有幸獲社區中願意發出愛心呼應她的施棺贈地想法的人越來越多，如果能成立一個慈善機構，讓願意支持的各界僑胞一起為那些有需要的同胞伸手援助也是一個善舉，陳麥潔明便與數位志同道合的社區善心人士一起正式成立了華人善終基金會。

多年以來，陳麥潔明與華人善終基金會推廣宣揚「忠孝禮義、慎終追遠」中國傳統思想文化不遺餘力，並呼籲僑社各界在傳承中國傳統孝念父母報效親恩的同時，倡導華人僑胞對自己安排百年身後事的有所要求，通過推廣「生前契約」，免去事情突發時家屬難免面臨的徬徨無助，讓華人一向避諱的問題有了新的了解與認知。

華人善終會基金會「憑著愛-陳麥潔明與社區好友齊頌親恩網上慈善演唱會」節目精彩，陳麥潔明主席將獻唱多首膾炙人口的懷舊金曲，華人社區資深音樂人謝江亦應邀鼎力支持獻藝；除了陳麥潔明主席、謝江兩位獻唱名曲外，還有一班唱家班好友助陣，包括善終會董事李可星、陳穎敏、馬永國、麥沛榮、陳健鎔、伍雁嬋、麥麗卿，以及社區好友王惠嶽、黃素芳、前寧陽主席倪楚勇、黃雪莉、盧元龍、衛伯承等共襄演出。

陳麥潔明主持「憑著愛與社區好友齊頌親恩」線上慈善演唱會訂於6月12日(星期六)下午2時在YouTube頻道Live呈獻，歡迎僑胞民眾用手機掃描二維碼鏈接至YouTube頻道收看。