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「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理 各類病因複雜痛症皆可緩解

紐約訊
田芳醫師的專業醫療團隊擅長治療各類疼痛疑難雜症。
田芳醫師的專業醫療團隊擅長治療各類疼痛疑難雜症。

您還在被疼痛困擾嗎？位於法拉盛的「田芳痛症理療康復中心」是一家專業治療各種病因產生的疼痛管理中心。該中心擅長治療各類疼痛疑難雜症，包括各類頭、頸、肩、腰背、膝、手和足等疼痛，尤其對各種病因引起的腰腿痛有手到病除的效果。對癌症相關的疼痛有獨特的治療方法且效果顯著。此外，各種運動損傷，關節、軟組織慢性炎症，脊柱復健，手腳麻痹，四肢無力，行動困難，偏癱等各種疾病的後期康復處置都是物理康復醫學的適應症。中心還開展痛點注射、關節與穴位注射等特殊治療。中心物理治療還包括運動拉筋，牽引，電療，超聲波治療，遠紅外熱療，臘療，針灸，推拿等多種治療。希望有相關問題的僑胞前往諮詢治療。

田芳醫師畢業於中南大學湘雅醫學院六年制醫學系，她在美國愛因斯坦大學醫學院醫學中心理療/康復系完成了住院醫生訓練，曾任Jacobi Hospital及North Central Bronx Hospital醫院主治醫師，現任紐約皇后區醫院、瑪摩利醫療中心醫師。擁有美國理療康復專科特考文憑，為美國物理治療與康復學院院士。田醫師介紹，中心是一所專業的痛症管理診所，聘有專業的醫師和陣容強大的治療師團隊。在後疫情時期，田芳醫師定期特別聘請了最專業的消毒公司為診所做了全面的消毒，以確保僑胞來診所診療安全無虞。

田醫師表示，目前疼痛與運動障礙是患者尋求康復治療的主要原因。尤其是疼痛，病因複雜，頗為棘手。田醫師認為準確診斷至關重要，當患者就診時，醫療團隊會根據病患的實際情況為病患制訂一套治療方案，而後進行治療。田醫師提醒社區老年人冬季防摔倒的措施：1. 注意藥物的影響，如果服用有嗜睡作用的藥物時，注意夜晚起床緩慢，房間牆邊有夜燈照明。2. 眼睛和聽力有障礙的患者注意家中地上不要擺放地毯或過道堆放傢俱以防摔跤。3. 進行適當的運動可增強肌力、平衡力及協調、柔韌能力。4. 老年人注意補充鈣和維生素D，防止骨質疏鬆。5. 注意不要穿高跟鞋、拖鞋或不防滑的鞋子。6. 如有行走困難的請用拐杖或步行器輔助。

中心地址：凱辛娜大道41-61號一樓E室。中心醫務人員通曉多種語言，歡迎諮詢與預約，電話：347-438-1534；347-506-0646。接受各類醫療保險，無保險者優惠。

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