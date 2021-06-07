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收看健康講座影片 抽取$25電子禮卡

紐約訊
欲觀看本期健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq3，或掃描本頁面二維碼。
欲觀看本期健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq3，或掃描本頁面二維碼。

世界日報紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作聯手推出第三支線上健康講座影片「肝臟疾病及肝癌篩檢」，該健康講座由紐約長老會威爾康乃爾醫學院肝臟疾病及器官移植中心副教授Emily Schonfeld醫生，及紐約長老會哥倫比亞大學內科臨床副教授，同時也是肝臟疾病及器官移植中心亞洲肝臟健康部主任的鄭㬢醫生(Elizabeth Zheng, MD)兩位專家擔任講員，紐約長老會皇后醫院社區健康發展部主任楊明德擔任同步口譯。講座帶領讀者由淺入深，了解肝臟疾病及肝癌篩檢。

肝臟疾病在亞裔中非常普遍，肝炎、酗酒或是脂肪肝都是造成肝臟問題的原因。因為大部分肝臟的疾病早期沒有症狀，有些肝臟的疾病會增加得到肝癌的機率，所以和你的醫療團隊密切配合做診斷非常重要。

兩位醫師將會透過這支影片，帶領觀眾了解肝臟疾病及肝癌篩檢的相關盲區與知識。完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：（1）了解不同的肝臟疾病；（2）如何保持一個健康的肝臟；（3）誰應該接受肝癌的篩檢；（4）肝癌篩檢的重要性。

欲觀看本期健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq3，或掃描本頁面二維碼，觀賞完畢可參加今年第三輪的有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取$25電子禮卡。因名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，將會不定期推出新一系列的線上講座，主題仍然會圍繞在社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。

紐約長老會皇后醫院 篩檢 世界日報

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