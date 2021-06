助力企業找商機 美國泛亞商會6月8日舉辦線上年會

美國 泛亞商會(USPAACC)是美國歷史最悠久、規模最大的非營利性亞裔 商會組織,近日宣布其標誌性活動CelebrASIAN商業和採購年會即將召開,本次年會旨在通過擴大包容性和聯盟,為少數族裔企業創造公平的商業機遇平臺。

美國泛亞商會誠邀閣下於6月8日至6月10日間參與主題為Together Tomorrow的線上年會。一連3天的線上活動將重點聚焦Eric Toda, Facebook社交行銷全球主管,以及來自Asian American Advisory Council的發言人。Eric Toda將會與美國最大的四家少數族裔商會進行交流會談。請立即註冊,領取免費線上年會入場券。該券能讓閣下參觀線上展會,並和與會的大型企業、政府部門和其他少數族裔企業進行交流。

美國泛亞商會本次年會聚集了眾多來自政府、教育界和非營利性機構的有影響力的人物,包括Dr. Wayne Frederick,美國著名大學Howard University主席;Ben Cardin,美國參議員和參議院小企業委員會會長;Isabella Guzman,美國小型企業管理局局長;Edith McCloud,少數族裔企業發展部代理全國總監;Scott Frisch,AARP首席運營官。同時,業界掌管多元化採購的多名高管也將與會,包容來自知名企業Amazon、Wells Fargo、T-Mobile、 Nationwide、Facebook、Google、Charter Communications、Southern California Edison、AT&T、Caesars、Nissan、The Home Depot and Travel + Leisure Co。亞裔商界代表包括Ampcus、Pyramid、Esolvit、CYNET、Dayblink and MSL Express will be there、leading the way。欲了解更多詳情、會議排程、贊助商和演講嘉賓等,請瀏覽活動網站Celebrasianconference.com。

其餘發言者還包括國會眾議員Judy Chu (D-CA);Mark Takano (D-CA)和Young Kim (R-CA);Erika Moritsuku,拜登總統副助理及亞裔和太平洋島居民資深聯絡專員;Subash Iyer, 聯邦交通運輸局首席顧問。

本次活動內容亮點包括首席採購官論壇,如何與健康、電商、傳媒等行業及聯邦政府促成商業合作,與知名企業代表線上即時交流,以及供應商線上展會。小企業為美國的經濟和創新做出了巨大貢獻,但在過去的15個月中,這部分企業的生意停擺,受到了極大影響。本次會議旨在重啟小企業的經濟活力,為少數族裔小企業爭取資金,了解後疫情 時代新的採購鏈運營,幫助他們重振信心。

美國亞裔小企業經受了歷史性的疫情重大衝擊,現正在逐漸回歸正常運營。現在是最適合的時刻,讓我們去聚焦和攜手幫助這個群體。欲了解更多美國泛亞商會的工作和宗旨,請瀏覽官網uspaacc.com。

最大的四家少數族裔商會包括美國泛亞商會(US Pan Asian American Chamber of Commerce,簡稱USPAACC)、美國LGBT商會(National LGBT Chamber of Commerce,簡稱NGLCC)、美國非裔商會(U.S. Black Chambers, Inc.,簡稱USBC)以及美國拉丁裔商會(U.S. Hispanic Chamber of Commerce ,簡稱USHCC)。