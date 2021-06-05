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今日資金貸款公司專員李小姐提供全面貸款服務 快速放款靈活彈性

紐約訊
李小姐(Lily)貸款專員審批快速、專業貸款資歷。
李小姐(Lily)貸款專員審批快速、專業貸款資歷。

今日資金貸款公司負責人李小姐(Lily)，擁有貸款服務資歷逾十年，專業為個人及企業提供高效靈活的貸款方案。該公司與多家銀行合作，對各類房貸重貸、低淨值貸款利率，且能夠30年固定不變；對建築裝修、海外置業、各類過橋周轉資金快速放款，隨時還款，無手續費用。

今日資金集團所經營的快速放款項目，適合在美國想要經營中小企業、買房置業、融資周轉的您，快速審批到帳，也可以按銀行的要求，專業即時做好各類檔，並且能夠百分之百批貸。公司擅長的商業貸款專案，無論何店面，餐飲、服裝、洗籠、甲店、批發、超市等各行各業，「最低五千元，最高五千萬」隨時性放款。無論您的信用和收入如何，無論是否在美國境內，今日資金集團都能為您制定出適合的貸款及融資計畫。

該公司也可以按照銀行的要求，專業即時地做好各類貸款的方案，達到有效率的批貸。李小姐負責提供快速放款專案，適合在美國想要經營的中小企業。貸款用途由客戶自由決定，公司及放貸部門從不干涉。今日資金的各類款項都沒有提前還款的罰款，還讓您同時可以將資金投資在多個項目發展中。

歡迎被銀行拒絕的客戶及業主洽詢，電郵：[email protected]，曼哈頓辦公樓地址：2 Wall Street, #8 Floor, New York, NY 10005，李小姐聯繫手機：347-235-3338，微信號：BKDculture3248。

貸款 美國 融資

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