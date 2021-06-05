強強聯手 巴內特律師樓精攻意外傷害案

巴內特律師事務所與人身伤害律师专家团队合影。

享譽華人 社區的巴內特律師樓与其聯手的精英猶太 律師團隊，日前為華裔一車禍意外傷害致死的案件结案。索賠案從在法院正式起訴到雙方達成協議結案，仅用7個月時間。該案不僅有效避免漫長的庭審流程，而且成為了紐約州 有史以來最大赔偿金額的庭外和解案之一。

該案在業界被傳為美談，記者採訪了巴內特律師樓總經理梁穎瑜(Catherine Liang)，她詳細的敍述了的案件的始末：

家住布魯克林賓臣墟的吳先生年滿65歲退休后開始安享晚年，恰逢小兒子喜添千金。吳先生興沖沖地騎著滑板車去往家附近的超市購买礼物，欲探望尚在醫院的新生孫女。企料，回家途中過馬路時，卻被一輛送牛奶的貨車撞倒。救護車送他至醫院時即被證實已經死亡。令人唏噓的是，吳先生被宣告死亡的醫院，竟是他的小孫女剛剛出生的同一家醫院，無不令聞者悲慟。

然而，到場的警方認為貨車司機當時是綠燈右轉彎，沒有明顯過失，因而沒有扣留他。事發當初的警方報告明顯不利於吳先生家屬進行索賠。當巴內特律師接手這宗案件後，立即聯合意外傷害的猶太律師團隊，對案件進行反復調查，縝密取證。最終憑一Uber司機提供的視頻作為有力證據，证实貨車司機應該承擔悲劇的全部責任。在各方對貨車司機負完全過錯責任並無異議後，索賠工作再次遇到另一挑戰：因为吳先生在被撞後當場喪生，沒有經受疼痛折磨的過程，獲賠數額非常有限；并且他已退休，他的離世并不将对其家屬造成實際的經濟損失。在这种情况下，以往同类案件的赔偿金額在50萬至90萬美元之間。但巴內特律師的團隊憑著卓越的談判技巧和豐富的辦案經驗，數度斡旋，從责任方接受的30萬美元最终爭取到150万的高额赔偿，并且與對方達成和解協議結案。

巴內特律師事務所（Law Firm of Keith S. Barnett, P.C.）由資深猶太裔大律師「巴內特」主理，30多年來在法律界諸多領域都頗有建樹，有口皆碑。該律師樓現任的總經理兼資深法律助理梁穎瑜(Catherine Liang)擁有中國名校的法律學位，曾在多家大型律師樓擔任重要職務。她表示自己作為首位華語員工，在加入該律師事務所的10多年來，见证了巴內特律師如何致力將其30多年的優質法律專業服務提供給廣大華人客戶。近年來，隨著華人社區對法律服務的需求与日俱增，該事務所提供的服务範圍也逐漸擴大，為華人客戶提供了意外傷害索賠、房地產交易、信託、遺囑、遺產規劃、刑事訴訟、房東房客糾紛、民商糾紛、移民、離婚、子女撫養权等全方位的一站式法律服務。由於堅守“專業、敬業、真誠、可靠”的服務宗旨，巴內特律師事務所迅速在華人社區享譽盛名，成為客戶需要優質法律服務的不二选择。

自從巴內特律師事務所與业内杰出的人身傷害律師專家團隊合作以來，其在處理各種索賠案中的實力更是如虎添翼。這類案件主要包括機動車交通事故、滑倒事故、工傷事故、醫療事故、員警暴力執法受傷害索賠，等等。無論是庭外和解還是陪審團判決，該事務所都一如既往不遺餘力地為客戶爭取最大的權益，使其合法權益得到充分的保障。

巴內特律師事务所的資深華人助理團隊通國、粵、英語及福州話、台山话等。曼哈頓地址：325 Broadway, Suite 502, New York, NY 10007 (紐約移民局正對面)，免費諮詢電話：212-233-3301。法拉盛地址: 136-20 38 Ave., Suite 10i (飛越皇后大廈內)，免費諮詢電話：718-353-0771。