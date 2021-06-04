聯合健保舉辦人身安全講座 發警報器

聯合健保「如何保障民眾的人身安全」專題講座，派發「攜帶式防身警報器」。

近日，針對亞裔 美國人的暴力事件不斷增加，公開數據顯示，在過去一年中針對亞裔美國人的事件增加了150%。聯合健康保險 亞裔市場部團隊、華人健康協會和紐約市 警察局於日前舉辦的「如何保障民眾的人身安全」專題講座圓滿結束。一連兩場的講座均設有現場及線上參與，並有中文翻譯，方便區內區外華裔民眾參加。

紐約市警察局代表講解多個安全要點，並提供資源支援亞裔社區。代表提出如下建議。

-盡量避免單獨出門，出門切勿時常低頭使用手機，應該時刻關注周邊的情況。

-隨時知道自己所在位置，萬一遇到意外打911可盡快及準確報告位置。

- 避免穿戴貴重物品出門。

- 避免存放貴重物品於車內，包括裝修工具，以免成為被偷竊目標。

- 萬一不幸被襲擊，要製造聲響，引起附近途人關注。可考慮使用「攜帶式防身警報器」，警報器發出高分貝聲響，令施襲者不適，並引起途人關注。

- 遇見罪案發生，安全情況下立刻打911。

- 遇到罪案要報警。如果民眾不通英語，請警察都即時聯絡翻譯員協助。

同時，聯合健康保險為現場參加講座的民眾派發了「攜帶式防身警報器」，並備有額外數量的送予社區民眾，派發時間為星期一至五，上午9時至下午5時，需要者可去聯合健康保險資訊中心領取一個，無任何義務。數量有限，先到先得，送完即止。

聯合健康保險資訊中心地點：

曼哈頓華埠：（1）堅尼路161號 (CP先進醫學X光中心旁)；（2）東百老匯27號二樓。

皇后區：法拉盛羅斯福大道136-02號 (新世界商城旁)。

布碌崙：（1）八大道6402號G-107室 (錦龍大廈)；（2）86街2343號 (新眾成食品公司旁)。

愛迪生：1715 Route 27 (Festival Plaza), Edison, NJ 08817。

博根：7 Broad Ave, Suite 301-A (Pine Plaza), Palisades Park, NJ 07650。

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