我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

QuickBook會計職訓班6月12日開新班

紐約訊
掃描QR Code，了解QuickBook-123網課詳情。
掃描QR Code，了解QuickBook-123網課詳情。

隨著美國疫情進一步好轉，美國經濟正在迅速恢復，各中小企業招聘財會人員的機會也越來越多了。QuickBook-123會計職訓中心為廣大華人新移民提供實用的電腦會計職業培訓，幫助大家為即將重返職場做好準備工作。最新一期開課日期已決定於6月12日周六17：30，再新開一個QuickBooks電腦會計職業培訓班。

培訓老師William會計師介紹，3個月的網上職業培訓包括四大部分：1.會計基礎原理；2.會計實務經驗；3.電腦會計操作；4.會計證書考證。QuickBook-123 將幫助學員去考取全美通用的QuickBooks會計職業證書，並為學員免費介紹會計工作。

有人問：英語、會計都是零基礎的新移民可以來學嗎？答案是肯定的。該會計職訓班採用中英雙語教學，報名後12個月內可以無限制重複學習，包學包會。學員還可以無限制免費課後諮詢。學員可以在家裡或辦公室用電腦、iPad、甚至手機上Zoom上課，每次網課4小時，每周2次，即周三周六的17:30-21：30（美東時間）。大家可以先試聽，後報名。

該會計職訓班課程的主要內容有:  

1. 公司財務會計系統與會計基礎原理的介紹  

2. 電腦財會系統 QuickBooks 的建立與手做會計的區別  

3. 現金支票銀行卡收支、銀行對帳及信用卡的實務操作

4. 客戶、銷售勞務收入、應收款與催帳的實務操作  

5. 供貨商、承包商、採購勞務支出與應付款實務操作

6. 勞務成本、產品成本與庫存管理、固定資產與折舊核算  

7. 企業稅務（銷售稅、工資稅、所得稅等）核算  

8. 公司財務報表編制、分析與會計師審計報表介紹

9. QuickBooks 網上版、Enterprise版等高級功能實操

10. 中小企業綜合實例實操核算與Excel 的財會計算應用  

11. QuickBooks 會計職業證書考前練習與模擬考試

諮詢報名事項，請與William 老師聯繫：微信：williamqb；手機：626-353-6597（可留短信）。QuickBook-123的總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。

美國 手機 移民

上一則

長島納蘇郡成人疫苗接種率75% 紐約州第一

下一則

摩根圖書館與博物館金碧輝煌 一窺富豪生活

延伸閱讀

MLB／遭強襲球擊中 天才小史又傷

MLB／遭強襲球擊中 天才小史又傷
CCIE認證在手成IT業界搶手貨 入職平均起薪12萬

CCIE認證在手成IT業界搶手貨 入職平均起薪12萬
感恩護理(Xtreme Care)被評為合格家照機構

感恩護理(Xtreme Care)被評為合格家照機構
南加僑務榮譽職人員名單出爐 經文處頒發證書

南加僑務榮譽職人員名單出爐 經文處頒發證書
華裔地鐵駕駛員染疫去世 州參議員表彰

華裔地鐵駕駛員染疫去世 州參議員表彰

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升