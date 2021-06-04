QuickBook會計職訓班6月12日開新班

掃描QR Code，了解QuickBook-123網課詳情。

隨著美國 疫情進一步好轉，美國經濟正在迅速恢復，各中小企業招聘財會人員的機會也越來越多了。QuickBook-123會計職訓中心為廣大華人新移民 提供實用的電腦會計職業培訓，幫助大家為即將重返職場做好準備工作。最新一期開課日期已決定於6月12日周六17：30，再新開一個QuickBooks電腦會計職業培訓班。

培訓老師William會計師介紹，3個月的網上職業培訓包括四大部分：1.會計基礎原理；2.會計實務經驗；3.電腦會計操作；4.會計證書考證。QuickBook-123 將幫助學員去考取全美通用的QuickBooks會計職業證書，並為學員免費介紹會計工作。

有人問：英語、會計都是零基礎的新移民可以來學嗎？答案是肯定的。該會計職訓班採用中英雙語教學，報名後12個月內可以無限制重複學習，包學包會。學員還可以無限制免費課後諮詢。學員可以在家裡或辦公室用電腦、iPad、甚至手機 上Zoom上課，每次網課4小時，每周2次，即周三周六的17:30-21：30（美東時間）。大家可以先試聽，後報名。

該會計職訓班課程的主要內容有:

1. 公司財務會計系統與會計基礎原理的介紹

2. 電腦財會系統 QuickBooks 的建立與手做會計的區別

3. 現金支票銀行卡收支、銀行對帳及信用卡的實務操作

4. 客戶、銷售勞務收入、應收款與催帳的實務操作

5. 供貨商、承包商、採購勞務支出與應付款實務操作

6. 勞務成本、產品成本與庫存管理、固定資產與折舊核算

7. 企業稅務（銷售稅、工資稅、所得稅等）核算

8. 公司財務報表編制、分析與會計師審計報表介紹

9. QuickBooks 網上版、Enterprise版等高級功能實操

10. 中小企業綜合實例實操核算與Excel 的財會計算應用

11. QuickBooks 會計職業證書考前練習與模擬考試

諮詢報名事項，請與William 老師聯繫：微信：williamqb；手機：626-353-6597（可留短信）。QuickBook-123的總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。