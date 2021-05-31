黎保利律師設立美國亞裔學生獎學金 $2500等你來申請！

為回饋他工作和生活了數十年的華人社區， 黎保利律師為美國亞裔 學生設立了一個獎學金，申請手續簡單，開放已就讀大學及即將入學的新鮮人申請。

過去30年來黎保利律師一直代表華裔及亞裔社區的意外傷害受害人爭取權益，代表的是受害方，對亞裔社區有著深厚的感情。他說，我一直想做些事來回饋這個社區，我很明白移民受到的壓力很大。許多人工作時間很長，做的都是體力工作，每周6-7天，如騎車送外賣，或需要攀高的建築工作，工作場地又沒有足夠的安全措施，這些都是危險的工作，他們完全是為了小孩有更好的未來，和更好的生活。資料表明，79-80%的亞裔學生不能負擔全部的大學費用，低收入 家庭平均要背負7萬元的大學學費債務。

雖然這次只是一個獎學金名額，是屬於試水溫性質，黎保利希望對亞裔社區的回饋能逐年增加。「如果順利，我希望日後能增加獎學金的金額，每年能頒出多個獎學金。」這個獎學金開放給大紐約 區的亞裔學生申請（紐約、新州和康州）。獎學金的金額是$2500.00。申請截止是期為6月30日，7月31日公佈得獎人結果。

黎保利說，這個獎學金的申請手續容易，申請人只需提供500字的文章，講述自己在移民家庭 的成長過程，和這些經歷如何影響了他們，以及作為亞裔對他們人生的影響。我希望這次能收到很多申請，我會很認真地讀，我很希望能聽到年輕人對亞裔反歧視 的看法。

黎保利說，以我的親身經驗，亞裔社區，包括華裔社區都是很好的社區，但沒有得到足夠的民意代表，受到歧視，我真希望能幫助改變這一現象。我希望這個獎學金的信息能送到真正有需要的移民家庭，因為那些經濟已經成功的家庭，他們知道怎樣去找這些獎學金資訊，低收入家庭，或父母不說英文的家庭，更需要幫助。

獎學金的申請聯結：https://www.tun.com/blog/caesar-and-napoli-scholarship/