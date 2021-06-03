我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

國泰銀行收購美國滙豐銀行10分行及其在西岸的部分貸款和存款

紐約訊

國泰萬通金控公司（那斯達克代碼：CATY）宣布，其附屬公司國泰銀行與美國滙豐銀行（HSBC）達成收購和承接協議，收購滙豐銀行10家位於加州的零售業務分行，以及與美國滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商業銀行業務相關之貸款及存款。

國泰萬通金控執行主席鄭家發表示：「這項交易擴展了我們在北加州及南加州的分行網絡。在我們不斷發展之際，能夠為客戶提供更便捷的銀行服務，對我們來說是重要的一步。」

國泰萬通金控總裁兼首席執行長劉昌明表示：「我們在加州的歷史源遠流長，很高興能在這裡進一步推進我們的服務。這項交易擴大了我們的網絡，讓我們在未來能更周全地服務社區及客戶。」

根據收購和承接協議的條款，國泰銀行將收購滙豐銀行的10家分行，並購買和承擔額外的存款負債和資產，包括與滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商業銀行業務相關之房屋貸款、零售商業銀行貸款和個人貸款。

國泰銀行不會收購或承擔與滙豐銀行的經紀業務、私人銀行和高淨值業務、或非零售商業銀行業務有關的貸款或資產。這項交易預計將在2022年第一季度完成，但須待監管部門批准。截至2021年3月31日，收購的貸款總額約為8億美元，存款總額約為10億美元。協議並沒有披露財務條款。不計算一次性交易成本和重組費用，這項交易預計對國泰萬通金控在一般公認會計原則（GAAP）的2022年，每股收益產生約2.0%的增量。

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任國泰銀行的法律顧問。

關於國泰萬通金控：國泰萬通金控是國泰銀行的控股公司；國泰銀行為加州立案的銀行。國泰萬通金控網站為cathaygeneralbancorp.com。國泰銀行成立於1962年，提供廣泛的金融服務；目前在加州設有38家分行、在紐約市設有10家、華盛頓州4家、芝加哥3家、德州2家、馬里蘭州1家、麻州1家、內華達州1家、新澤西州1家、香港1家，並在北京、上海及台北設有代表處。國泰銀行網站為cathaybank.com。

本新聞稿中的陳述，除歷史事實的陳述外，含有包括在1995《私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act）中有關管理信念、預測、以及未來結果和活動的預設所適用條款的含義範圍內的前瞻聲明。這些前瞻聲明可能會使用包括但不限於以下字眼：「旨在」、「預計」、「相信」、「能夠」、「繼續」、「可以」、「估計」、「預期」、「希望」、「打算」、「或」、「計劃」、「項目」、「預測」、「潛在」、「可能」、「樂觀」、「尋求」、「應當」、「將」，以及這些用詞的變化和類似表達。前瞻聲明是根據預估、信念、預測、以及管理的預測，並且不是對未來業績的擔保。這些前瞻聲明受到某風險和不確性的影響，可能會導致實際結果和我們過往經驗及我們對目前的期待或預測有顯著差異。這些風險和不確定性以及其他因素包括但不限於：國泰萬通金控在預期時間內或完全實現擬議交易的預期成本節約、規模經濟和/或收入、以及業務特許權提升的能力；是否能在預期的時間範圍內或根本上獲得政府對擬議交易的批准；擬議交易結束的其他條件是否能得到滿足；高於預期的交易成本；擬議交易後的存款損耗、運營成本、客戶流失和業務中斷，包括維持與員工和客戶關係的困難，可能比預期的要大；當地、區域、國家和國際的經濟和市場狀況及事件，以及它們可能對國泰萬通金控和滙豐銀行的客戶、資產和負債的影響；國泰萬通金控成功管理上述項目以及國泰萬通金控向美國證券交易委員會提交的文件中規定的所有其他因素的風險，包括其截至2020年12月31日的10-K表年度報告，特別是該文件中有關風險因素的討論。未來任何時期的實際結果也可能與本新聞稿中討論的任何過去結果有所不同。

鑑於這些風險和不確定性，讀者不應過度依賴任何前瞻性聲明。任何前瞻聲明僅陳述該聲明作成之日的意見，且除法律另有規定，國泰萬通金控不承擔，更新或審視任何前瞻聲明以反映發生於該聲明作成之日後的情況、發展或事件、或突發任何未預期事件的義務。

加州 貸款 零售商

上一則

「排序複選制投票」怎麼選？ 顧雅明周四線上中文說明

下一則

民主黨市長參選人二度同台辯論 楊安澤被圍攻遭指「共和黨人」

延伸閱讀

史蒂格利茲：G7應響應美國 打擊跨國企業避稅

史蒂格利茲：G7應響應美國 打擊跨國企業避稅
歐盟7國核發新冠數位證明 遊客符條件可自由移動

歐盟7國核發新冠數位證明 遊客符條件可自由移動
加州啟動研議賠償非裔 法案爭議仍大

加州啟動研議賠償非裔 法案爭議仍大
佛利蒙首位亞裔市長 高敘加角逐加州參議員

佛利蒙首位亞裔市長 高敘加角逐加州參議員
佛利蒙首位亞裔市長 高敘加角逐加州參議員

佛利蒙首位亞裔市長 高敘加角逐加州參議員

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
曼哈頓中城一間日本雜貨店亞裔女店員勸阻顧客戴口罩遭打臉，警方抓獲嫌犯未定義仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約日本雜貨店亞裔收銀員 勸顧客戴口罩遭打臉

2021-05-26 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪