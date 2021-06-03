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金寶海鮮酒樓精美粵菜親民價

紐約訊
金寶海鮮酒樓經典粵菜讓你一嚐難忘。
金寶海鮮酒樓經典粵菜讓你一嚐難忘。

隨著紐約疫情大幅減緩，金寶海鮮酒樓也喜迎全面開放，以最實惠親民的價格和新鮮的當季食材嘉惠饕客。金寶海鮮酒樓全天供應特價生猛海鮮，隨點隨做。特價美味經典菜肴繽彩紛呈：剁椒鮮嫩石頭魚$19.88/只；各式響螺片$38.88(韭黃、蔥撈)；當季紅蟹$19.88/只；香酥白飯魚小炒皇$18.88；鮮香鹹魚雞粒炒飯$13.88。此外還有饕客首選的金寶脆皮乳鴿、潮州凍蟹、斑魚二食、清蒸特大生蠔、椒鹽軟殼蟹、大良炒斑球、香蔥吊片炒肚球、鮮淮山炒花蜆、花旗參燉烏雞湯、蟲草花燉水鴨湯、海底椰川貝燉鷓鴣等等，而且外賣服務也是即點即送。

 

金寶海鮮酒樓名廚馬師傅擅長粵菜及潮州菜肴，20多年的粵菜料理經驗和他孜孜不倦的專研，堅持傳統並不斷創新求變，讓許多思念家鄉味道的饕客尋回了兒時的記憶。馬師傅介紹，粵菜的精華在於求鮮及追尋食材的本位，清淡、脆口、濃鬱、鮮嫩及鍋氣都是粵菜的獨特魅力。為了保證可以提供給饕客最新鮮的食材，他每天都親自去各處市場挑選當天所需的食材。他會根據季節的變化適時推出當季特別的菜式。

蔥撈響螺看似簡單，但卻是一道極其考驗刀工和拿捏火候的多重技法演繹的經典粵菜。響螺含有極高的營養成分，味道更是鮮美無比。首先，挑選的新鮮響螺的螺肉要圓潤飽滿， 螺肉要進過繁複洗淨，再進行起片，一個標準的螺片必須要薄如蟬翼，這樣螺片才會富有彈性和脆口的口感。配菜的銀芽在焯水斷生後就馬上取出擺盤，把握螺片焯水的時間是關鍵，因為時間太長螺片就會太硬太柴。出鍋後，配上金湖馬師傅的獨門秘制醬汁淋上熱油，絕對讓饕客一試就挺不下口。

這裡招牌菜不勝枚舉，尤其推薦精心設計的多款拿手好菜，如潮州凍蟹，凍蟹之美在於冰凍過後的肉質鮮甜清爽，再加上大廚的獨家祖傳鹵水，蟹黃脂凝透香，令人難以抗拒。每日限量乳鴿，特別選用大小適中，皮酥柔嫩汁香的乳鴿。外表鼓鼓的富有光澤，一撕開肉汁立即流出，肉嫩香噴噴，絕無膻味，皮薄香脆，鴿內豐美的汁水，吃時又撕又剝又拆又啜最是過癮。花旗參燉烏雞湯，花旗參有清熱解毒、補氣養陰的功效，烏雞則具有很高的滋補藥用價值，兩者加在一起最是滋陰補腎、養血補虛。蟲草花燉水鴨是一道極為滋補的食膳。它既利用了蟲草花的藥用功效，又保留水鴨的鮮美，能補中益氣、消食和胃，利水消腫，提高免疫力。不但滋補營養，且口感鮮甜香濃。

 

金寶海鮮酒樓全新裝潢，寬敞簡潔光亮，衛生環境極其良好。2樓可容納15桌以上的宴席，並設有多間包房。價格實惠，豐美飽足。

地址：60-06 Main Street, Flushing, NY 11355。堂食預約熱線：718-961-1388；外賣點餐熱線：718-961-1266。營業時間：上午11點至晚上10點。

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