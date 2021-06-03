西醫腳科醫師樂嘉華專治腳科疑難雜症

樂嘉華醫生醫術精湛，耐心親切為患者解決足部問題。

法拉盛 的樂嘉華西醫腳科擁有豐富的臨床經驗及優質的服務，在華人 社區廣受歡迎。樂嘉華醫師專精各種足科疾病、x光檢查、糖尿病 引起的足部變形、痛風、小兒八字腳等。該診所提供各種足科護理專業服務，並解答患者各類足部保健護理及症狀問題。樂醫師呼籲，如腳有不適或疾病應加以注意並及時治療，不要掉以輕心。尤其是那些血液循環不良的人、糖尿病及關節炎患者，若發現腳部有問題，應及早來電洽詢預約。

樂醫師表示，整個身體都由雙腳來支撐，因此腳部保養尤為重要。現代人的某些足部疾病其實是源於不合腳的鞋子，長久累積下來，容易造成腳部傷害。其中較常見的有，腳部拇指外翻(Bunion)及槌形指(Hammer Toe)。腳部拇指外翻容易轉變成退化性關節炎，併發痛風的機率也高。而槌形指嚴重的話會造成脫臼必須手術治療，該種畸形跟遺傳有很大關係，患者通常很年輕就出現這種現象。

樂醫師建議，有拇指外翻或槌形指症狀疑慮者，盡快找專科醫生做徹底足部檢查，並根據疼痛的部位及畸形的程度來考量選擇改善治療的方案。最重要的還是保持適度的警覺性，避免拖到嚴重變形才去看醫師。樂嘉華腳科專治足部疼痛變形、扁平足、爪形趾、鎚趾、足踝之運動傷害、足部慢性疼痛、各種足部疾病如足癬、雞眼及胝皮厚、內生腳甲、甲癬 （又稱灰趾甲）及腳跟痛等。

診所地址：133-47 Sanford Ave.,#2C., Flushing, NY 11355；電話：718-321-8395。