Benz奔馳S系列房車 引領車壇再次自我突破 科技應用和舒適感傲視群雄

標準配置Burmester環迴立體音響使乘客享受到與置身大影院無異的音樂和電影。

說到極致豪華房車，有一個車系是不能忽略的。Mercedes Benz（奔馳）的S Class，必須擁有大寫的名字。S來源於德語Sonder klasse，翻譯為英文是Special Class。顧名思義是特別與眾不同的等級，因此S系列的定位是最高級的房車，客戶群是富豪成功人士。不難想像，這樣的定位必然造就S系列傲視群雄的超凡品質，S系列從來不需要和其他廠牌的房車比較，它只在乎如何超越自己。2021年的全新S系列完美地詮釋了極致奢華和炫酷科技的無縫結合。

●外觀設計

2021 S系列延續一直以來的修長但又圓潤的流線外形，但在前後車燈上加入全新元素，使外形看起來經典又不失前衛。獨創的LED Digital Light車頭燈尤其吸睛。Digital Light 頭燈由 100 萬個微小鏡子所組成，這些微小的鏡子會與鏡頭、雷達感測器合作，並會依據環境與其他道路使用者的情況，提供最佳的頭燈照明分佈，甚至投射符號在路面或者和其他道路使用者溝通。令人感歎其先進和人性化。全新S系列導入嵌入式隱藏門把手，進一步提升外觀的簡潔線條，盡顯豪華細節。

●車廂設計

S系列的車廂設計在2021年迎來大刀闊斧的升級，一入車廂，近12寸的超大觸控屏在視覺上從中央扶手箱向上延伸半懸浮在控制台中央，成為控制台的焦點，黑色科技感十足。S系列最多可配備五個OLED觸屏，極盡奢華。

全新MBUX（Mercedes-Benz User experience）系統支援聲控人車溝通模式，並相容人臉和指紋識別系統，簡單向後揮手便可打開天窗。MBUX智能地在800個設置中記錄駕駛者個性化喜好，更配備裸眼3D技術，擴增實境抬頭顯示器會將箭頭或其他預判路況以3D形式投射到駕駛者視線前方的擋風玻璃上。渾然一體的環抱式駕駛艙設計，將流線型的高級木材和金屬碰撞在一起，配以可變64色無處不在的氛圍燈，讓駕駛者和乘客有置身未來太空 艙的感覺，增添3D遊戲般的駕駛樂趣。標準配置Burmester環迴立體音響使乘客享受到與置身大影院無異的音樂和電影 ，更可以升級為4D音響效果結合座椅震動讓人身體的所有感官也能享受音樂和電影。這樣的駕駛體驗可以說是絕無僅有的。

●安全性能

全新2021奔馳S系列的安全性在方方面面都得到全面提升。 上文提到的LED Digital Light就是其中一個開創性升級，Digital Light通過感應器可根據道路使用者和實時環境而自動調節頭燈亮度，最大照射距離可達到650尺，甚至可以調節局部區域的亮度，大大地增強夜間行車的視野清晰程度，減少安全隱患。

奔馳的多樣輔助駕駛系統支援以應對情況需要，於出現碰撞風險時給予警告及於必要時採取干預行動，從而保障所有道路使用者。先進的MBUX系統將儀錶板資訊直接投影在擋風玻璃上，實現駕駛者無需轉移視線即可獲得行車所有資訊，減少分散駕駛者的注意力而產生的危險。

在車底座方面，奔馳S系列應用AIRMATIC懸掛系統，AIRMATIC乃集大成者，它會根據路面情況調整車身高低以迎接崎嶇路況的調整，始終給乘客以舒適安全的行車體驗。

●無法比擬的舒適感

精細剪裁的氣壓調節皮革座椅集美觀與實用性於一身，給予乘客猶如乘坐在雲端 的享受。S系列的市場定位為成功人士和富豪，大多數時間，並不是車主自駕而是由司機代勞。因此後座是以頭等艙的概念設計的，後座間的中央控制台配備便捷商務設置，如無線智慧手機充電，恆溫杯架等等，後座座椅頭枕肩頸位更有加熱功能，舒緩長途旅程的疲憊，真正實現商務作業與享受放鬆兩不誤的行程。另外上文提及的先進的AIRMATIC懸掛系統，令即使路途顛簸也如履平地。

奔馳S系列無論從性能，人性化設計，高科技應用和舒適感各方面都是傲視群雄，眾多愛車人士期待未來奔馳在S系列上給大眾更多的驚喜和震撼。