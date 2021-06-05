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呵護肺部健康 抽油煙機為您護航

紐約訊
B53機型吸力非常強，快速抽掉油煙，能源利用率高，低耗損。
B53機型吸力非常強，快速抽掉油煙，能源利用率高，低耗損。

疫情橫行以來，人們在家做飯的需求增加了，以避免在外交叉感染的危害。但在家做飯也不一定安全。廚房作為家庭中空氣污染最為嚴重的場所，主要有兩個方面：一是做飯時使用煤氣、液化氣等能源，會釋放出一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等有害氣體。二是烹飪菜餚時產生的油煙污染。這種污染程度遠高於戶外空氣質量標準值，成為人們生活的一大「隱形殺手」，這些油煙的成分極為複雜，除了會引起慢性咽炎、鼻炎、氣管炎等呼吸疾病的丙烯醛，還含有苯並芘、揮發性亞硝胺、雜環胺類化合物等致癌物。所以，廚房油煙不僅對呼吸系統有損害作用，降低人體免疫力，出現肺癌等疾病隱患。

降低廚房油煙危害，專家建議安裝吸油煙機，熱鍋前就開，炒完菜也不要立刻關掉。另外燒水煲湯時也要開抽油煙機。健康教育中心有關專家說，有人認為抽油煙機的作用就是抽去油和煙，所以只在炒菜時才打開抽油煙機，若只是燒水、燜飯、煲湯的話，不少人就會習慣地關掉抽油煙機，而這種做法是不妥當的。有關研究表明，燃氣灶兩個灶眼同時燃燒半小時後，廚房內的一氧化碳濃度將達到100毫克/立方米，是國家標準的數倍，另外，還會排出氮氧化物、粉塵等有害物質。

華人主婦最愛

抽油煙機吸力要強，噪音要小，節能省電，這就是滿足華人主婦的先要條件。市面上的產品有B53機型吸力非常強，吸力大幅提升35%以上，打開Turbo模式，可以讓油煙機立即達到最高風量，快速抽掉油煙。該產品極節能，DC雙馬達結合渦輪變頻系統， 能源利用率高，低耗損，相對傳統馬達可節省60%的電力耗損。五檔變速，定時功能，獨有微風模式，可以幫助排除室內殘餘異味，促進室內空氣循環。時尚觸控面板，專業baffle油網，輕鬆擦拭乾淨，油污油煙不殘留，讓廚房不再油膩膩。

R-8168F機型經濟實惠，除了擁有三檔手動可調的速度之外，獨有Fuzzy感應器可以自動調節多段風速。Auto檔一鍵智能化排除剩餘油煙，自動監督調節空氣質量。擁有低音低能耗等特點，可以長期打開做空氣循環扇，增加室內空氣流通，同時保有室內的安靜與清潔。其所有機器均配備防倒風回流葉片，常開抽油煙機可以有效減少公寓內公共煙道可能帶來的串味或不潔空氣流入家中的風險。

●左挑右選如何抉擇

購買抽油煙機注意的幾個要點：

1.吸風能力通常以CFM (cubic feet per minute) 來做衡量。一般中式廚房通常需要CFM在600以上的。CFM是一種流量單位，即每分鐘抽氣量有多少立方英尺。

2.選購抽油煙機，要針對自己的實際狀況，CFM不是越大越好，抽油煙機的排風量大，會增加噪音。但，排不出油煙的滋味亦不好受。

3.吸風口靠外，吸油煙的效果較好。美國通常是四爐眼的爐子，亞洲一般是二爐眼的爐子，如果是未經過改良引進的中式抽油煙機，通常抽風口偏後，吸煙效果會打折扣，造成跑煙問題，建議選購深度比較長的抽油煙機。

4.是否有滴油槽設計？美國家庭因為少炒菜，所以沒有對油煙多做考量。但設計良好的抽油煙機，即使長期使用後，機體內積聚的油污，也會自動滴落至油杯。

5.是否容易清洗，或者是有濾油網設計？這個各有優缺點。一般加裝濾油網除了過濾油煙外，也避免熱油噴到機體內，油污第一時間被油網攔阻了大分子的油污，並順著油網集中到集油杯，小分子的油煙經由排風管被排出室外，有效降低油污排放，也讓油機使用壽命延長，只要固定時間更換油網及清理集油杯即可。如無立體油網，純粹以馬達吸力將油污排除至室外，好處是只要固定清理集油杯即可，但因為沒有油網阻隔，油污都進到機身中，機體容易卡油污，機身壽命會受影響。

6.抽油煙機一般分30吋和36吋寬度，一般家庭四眼爐頭是30吋的。出風管子有分6吋、7吋，正常尺寸是6吋的。抽風越強的抽油煙機一般需要出風管道越粗，保障抽風順暢。開洞要安裝的出風口也要先檢視，有Wall Cap 蓋子的，可以防止倒風。

7.正規品牌引入北美市場都需要經過安檢確保合規。非正規管道或者不知名的小品牌，安全和售後都不易有保障。建議選購經過多年市場檢驗的老品牌，這類廠家注重口碑，不易出現虛假宣傳等問題，並且主要零部件都會持續供應，可以放心的多年使用。

資料提供：櫻花牌抽油煙機

櫻花R-8168F機型有三檔手動可調速度外，獨有的Fuzzy感應器可以自動調節多...
櫻花R-8168F機型有三檔手動可調速度外，獨有的Fuzzy感應器可以自動調節多段風速。
抽油煙機吸風口靠外，吸油煙的效果較好。
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歐陸式抽油煙機，年輕一代家居必備。
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在抽油煙機處於靜態下，煲湯燒飯是不適合的做法。
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