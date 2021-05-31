陳海靈參選2021年紐約市20選區法拉盛市議員

陳海靈將參選2021年紐約市 20選區法拉盛 市議員， 福建長樂是福建著名僑鄉，西元1405年明代著名航海學家鄭和從這裡啟錨；600多年後，14歲的陳海靈也從這裡起航，跟隨父母移民 紐約，開啟了他的美國夢。少年時代的陳海靈曾短暫就讀紐約皇后區艾姆赫斯特第五初中，爾後升學法拉盛東西高中，畢業于聖約翰大學。

陳海靈服務於IDG工會（獨立司機工會（Independent Drivers Guild, IDG），他與所在的IDG工會一直為紐約市的各族裔UBER司機 爭取解決司機們最關注的一系列問題，憑藉中英雙語優勢搭建華裔 電招車司機與IDG工會之間的紐帶，他務實協調溝通各方面，致力於紐約市電招車司機的勞工 權益保障而奔走，並因此積攢了讚譽的口碑。

陳海靈的參選政綱有以下幾個方面：

經濟：創造和擴大就業機會，保障勞工權益，支持小商家；

教育：保持特殊高中和天才班考試，為新移民提供更多的語言培訓是職業培訓；

維權：反對在社區修建遊民所，反對濫開不合理的罰單和傳票；

法拉盛交通改革：致力於解決停車難和交通擁堵問題，支持NYPD仇恨亞裔犯罪工作組的工作。

紐約市是個多元化的城市，市政資源就像蛋糕，不出聲經常被遺忘甚至被忽略，我們的社區需要能夠為民眾權益代言的市議員。

陳海靈參選2021年法拉盛20選區市議員的初衷是提高參政意識並鼓勵華裔年輕一代積極參政，為社區爭取資源，為社區的需求發聲，維護社區民眾的權益。

陳海靈的成長和生活一直都在移民社區，他意識到新移民的艱辛和社區的需求，他呼籲團結，堅定競選計畫，希望能夠有機會更好地服務社區，共同為創造繁榮的法拉盛而努力。