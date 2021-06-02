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麒麟家庭電話全球包月+中文電視最低$9.99

紐約訊
請掃碼關注麒麟電視公眾號。
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每月花$24.99打長途實在是太貴了！想要換公司須支付高額手續費和罰款。麒麟電話全球任打只需$9.99/月，只花不到一半錢，中文電視任看，電話全球任打。作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一服務提供商，麒麟可以讓客人撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機。麒麟電話保證北美最低價，免費綁定兩部手機，免費贈送中國回撥號，可保留原號碼或挑選全新號碼，無限撥打全球近30個國家和地區。

麒麟電視同時還提供北美性價比最好的中文電視服務。60+兩岸四地中文頻道，精品中文台應有盡有，完超同類產品。中美同步收看最新新聞資訊、最火真人秀、熱播影視劇。還有熱門綜藝選秀、抖音集錦、體育賽事，真高清，即點即播，無廣告，不用等待！從小朋友到老年人，全家人的電視需要都能得到滿足。一個帳戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。

顧客可以單獨訂購麒麟電視或電話，也可以選擇「電話+電視」組合。最重要的是，選擇麒麟，沒有合約束縛，可以自由退訂，不必繳納任何罰金。全北美只有麒麟電視獨家提供無合約限制的中文電視+電話服務。相對于其它商家必須綁定一年以上的霸王條款，麒麟的服務讓客人選擇更自由，使用更無憂。

無論是任何一家服務的使用者，轉麒麟電視+電話均可獲得超低電話月費，領取高達$200大禮。尚有合約綁定的用戶也無需擔心，麒麟來協助解決。請致電客服代表，每天10個名額，先到先得。諮詢熱線 (888)857-6921。

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