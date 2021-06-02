朱&施聯合律師樓為未抽中H-1B者提建議

今年的H-1B抽籤已經結束。跟往年一樣，申請人遠遠超過了名額限制，正所謂「幾家歡喜幾家愁」。朱&施聯合律師樓表示，不幸沒抽中的同學不用灰心，O-1簽證 或許是一個不錯的選擇。

與H-1B比較，O-1簽證有以下優勢：

1. O-1簽證沒有申請名額的限制;

2. O-1簽證對延期的次數沒有上限;

3. O-1簽證對雇主的要求更為寬鬆;

4. O-1簽證適用範圍更廣;

5. O-1簽證批准就可以開始工作。

O-1簽證可以解決以下情況的難題：（1）H1-B沒有抽到而OPT即將用完；（2）在博士後期間把OPT給用完了；（3）想把H1-B Cap Exempt轉為普通的H1-B，但是又沒有OPT去覆蓋4月到10月的間隔期；（4）J簽證持有人找到職位，想要豁免回國服務要求；（5）須緊急赴美工作而等不及H1-B。

那什麼樣的人可以申請O-1簽證呢？要符合移民 法上可申請O-1簽證的條件，主要有下面兩種分類：（1）在科學，教育，商業，或體育領域的頂尖人才。（2）在藝術、電視電影行業獲得過非凡成就的人。

EB-1A又稱「傑出人才」移民，是美國 職業類移民申請。根據移民法規定，滿足傑出人才標準的申請人，不需要申請勞工證，就可以直接申請移民並獲得綠卡。而且，申請人無論身在美國、中國或其它國家皆可申請。主要指的是那些在科學、藝術、教育、商業、或體育五大領域中具有特殊才能，取得很高成就，並享有國家級或國際性聲譽，而且其成果和貢獻在該領域得到廣泛認可的傑出專業人才。

美國EB-1A移民和O-1簽證之前存在著相似之處，但是他們之前有著根本的差別。比如EB-1A申請人拿到的是永久綠卡，O-1簽證申請人拿到的非移民類別的簽證。EB-1A申請人家人可隨同移民，並可在美國合法工作、上學，而O-1簽證配偶可隨同前往美國，卻不能工作。EB-1A申請人可在美國無時間限制長期居住，O-1簽證一般最長給申請人3年時間。EB-1A申請人可自己通過移民仲介來申請移民，O-1簽證需雇主幫助申請人申請簽證。

從材料審核上來講，O-1簽證與EB-1簽證的條件類似，但是要求比EB-1寬鬆些。此外，如果申請了O-1簽證，申請O-1時準備的材料為EB-1申請做鋪墊。所以，對於申請不到H1-B但自覺符合傑出人才標準的人士，請大膽嘗試申請O-1簽證。

在猶太大律師團隊的領帶下，朱&施聯合律師樓的資深猶太律師團隊擅處理各類移民、民事、刑事案件。除此之外，朱&施聯合律師樓還在H-1B簽證申請、OPT延期、合法轉身分、身份被盜、投資移民、海關扣押、政府罰單、醫療罰單、稅局查稅、房屋局查稅、轉身分等各類移民申請方面有多年經驗，卓有成效。精英律師精通英、西、德、意、法、韓等語言，兼有多位華人律師通曉國語、台語、廣東話、潮州話、客家話、溫州話、福州話、四川話、上海話等。

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