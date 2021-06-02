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美冠牙齒矯正梁春雲醫師談齒顎矯正

紐約訊
梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，讓他們展露自信笑容。
梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，讓他們展露自信笑容。

美冠牙齒矯正(Caliper Orthodontics)位於皇后區小頸（Little Neck）北方大道上，由梁春雲齒列矯正醫師(Cynthia C. Leung, DDS，MSD)親自駐診。梁醫師是位少數真正接受過完整齒列矯正訓練的女醫師，並持有專業認證學歷的齒列矯正醫師。梁醫生對上百個案例做過研究發現，其中包含了人種和病變的因素。梁醫生建議，若是發現8至12歲孩童有牙齒排列咬合異常，家長應該帶孩子前往齒列矯正醫師處做個初步的檢測

梁醫師表示，齒顎矯正學（Orthodontics）是牙醫學的一門專科，是研究咬合不正，又稱為Malocclusion的治療方法。齒顎咬合不正，大多數來自於牙齒不規範的生長，或是上下顎不成比例。梁醫師指，齒列矯正的咬合問題有分為上顎咬合(Upper bite)與下顎咬合(Under bite)問題，在過去有時是要通過手術來做矯正治療。隨著現代醫學科技日新月異，矯正技術及矯正器的突破進步，使矯正的過程變得更加方便，也減輕了患者的痛楚。

齒列矯正最在乎的就是咬合。從醫學角度來講，當人的牙齒排列咬合異常，將影響生理及心理，並產生明顯障礙，比如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等，都必須接受矯正治療。相反，在主觀方面則要看個人之審美標準，人際關係及職業需求而做出適當決定。擁有潔白整齊的牙齒，非常重要。整齊的牙齒能使人的笑容與面貌立體端正。

梁醫生指出，齒列矯正是牙醫學界的一大突破，在青少年群體中齒列矯正更深受青睞。齒顎矯正若能越早開始齒列越好。因此，許多主流人群就是從小就開始進行齒顎矯正，孩子成年後都有了一口整齊完好的笑容與面貌。

診所地址：255-03 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島那蘇郡）。官方網站：www.caliperortho.com。聯繫電話：718-225-8828。診所防疫措施嚴格，敬請顧客放心看診，只接受預約。

皇后區 長島 檢測

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