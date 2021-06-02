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美加補習暑期班在線課程6/29啟動 6/19前註冊有折扣

紐約訊

儘管新冠疫情已經暫緩，但抗疫時期尚未過去，遠端學習也成為常態。熱誠關懷移民子女教育的「美加補習學校」為了不耽誤學生學習，從去年推出的暑期班、秋季班至今年春季班後大獲好評，深受家長、學生的肯定。學生一致稱讚，認為美加線上教學極為專業、內容紮實，帶來全新的學習體驗，更能很好的引導和輔助他們的課業。美加持續於今年6月29日啟動暑期班在線課程，6/19前註冊高達40%折扣。

在2021年暑期班期間，「美加補習學校」推出的online線上教學系統，將為SATSHSAT（特殊高中入學考試）考生提供在線課程，該校老師屆時通過在線視頻進行授課，上課時間為6月29日至8月10日，每周六上午9:00–中午12:00，或是下午12:30-3:30（共30周）。歡迎網上註冊，網址是www.mega-academy.com。

美加暑期班同時開設增進學習及鞏固基礎的「資優英文數學進攻班」，適合四至七年級報讀，以及提高大學申請率的「SAT應考班」，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧等，適合11、12年級報讀。「高中入學考試SHSAT進攻班」提供模擬測試和考題講解，報讀考生錄取率高達80%，適合8、9年級。SAT、ACT官方在線考試已定於今年3月開始，美加補習學校針對New SAT教材準備和首創的online在線學習系統，是學生獲得高分的保證。這項在線學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、進行分析，讓每位同學了解自己的弱項，加強學習的要點。

透過電腦線上教學，美加補校的老師能與每一位學生緊密互動，繼續保持如同在校般集體學習、分享學習心得、互相照顧的團體精神。學生也能通過在線學習，與老師互動，吸收老師教導的知識，同時發表學習心得。

即使政府基於疫情封鎖學校取消上課，在線學習作為課堂上課的補充教材，無疑是在籍考生獲取高分數和達到目標分數的最佳選擇。美加補校online網上教學就是一個重新設計的教學方向，能讓美國不同地區的學生透過網上學習，培養與時並進的學術技能，以適應新學年開課。

「美加補習學校」自創校以來一直採用的最新教學方法，著重學生的閱讀理解、加強英文答題能力，同時著重學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通，再加以分析，然後再能作答準確。在數學科考試上，強調思考過程、文字題及邏輯推理，要求學生運用腦筋、靈活思考去解答變化多端的考題。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886，718-359-3952 (周二四六上午9時至下午5時)或歡迎隨時網上報名。

SAT 疫情 SHSAT

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