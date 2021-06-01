仁德醫生呼籲 高危人群更需疫苗保護

至今紐約州 新冠疫苗接種已進行五個月，超過半數紐約州成人已完成疫苗接種，但不少民眾仍對疫苗持觀望態度。仁德醫生集團醫生指出，除對疫苗成分有嚴重過敏史、或免疫力極為低下者，普通民眾都應接種疫苗。特別是有慢性基礎病(如高血壓 、糖尿病、慢性肺病、心臟疾病、慢性腎病等)的患者，屬於新冠高風險群體，在沒有嚴重併發症的前提下，更應該及時接種新冠疫苗。

仁德醫生集團家庭科醫生伍建林表示，在他的華裔病人中，因對新技術存疑，或擔心副作用強烈而不願接種疫苗的患者不在少數。尤其是一些原本就有基礎病的患者，因為通過社交媒體等途徑接收到一些不實或片面信息，對疫苗更為擔憂。伍建林舉例說，他有一位70多歲、患有糖尿病和高血壓的病人，在他的反復勸說下才注射了第一針莫德納疫苗。儘管這名病人在接種後並沒有強烈副作用，卻因為網絡上有關副作用的信息而拒絕接種第二針疫苗，已經錯過了接種時間。

伍建林指出，新冠病毒可引發呼吸衰竭和高凝(凝血)狀態，這對有基礎病的患者更加致命。例如糖尿病人本身就處處於高凝狀態，一旦感染病毒，更易導致凝血，從而造成器官衰竭。這就是有基礎病的患者在感染新冠後，發展為重症，甚至死亡的機率遠高於常人的原因。

「希望大家不要因為患有基礎病而不敢接種疫苗。相反，正是因患有基礎病，病人更需要疫苗的保護」。伍建林說，根據CDC的指導和他本人的行醫經驗，除非對疫苗、特別是流感疫苗 成分有嚴重過敏史，或正在大量服用免疫抑制劑、免疫力極為低下的民眾應謹慎接種，普通民眾都應及時接種疫苗。即使是對藥物過敏、或患有癌症、或正在使用抗凝血劑的民眾，都並非不能注射疫苗，而應向醫生諮詢，分析個別情況來決定是否接種。

仁德醫生集團家庭科醫生高領民則表示，基礎病患者接種新冠疫苗非常必要，但在接種前一定要將病情控制在穩定水平，確保沒有嚴重併發症。高領民指出，在疫情期間，不少基礎病患者不敢就醫或拖延就醫，出現病情嚴重反彈，這種情形下便不能立刻接種疫苗。

高領民說：最近一些病人想來打疫苗，但檢測血壓180以上、血糖300多。這種情況下什麼疫苗都不能打，必須要先把病情穩定下來。

高領民也建議民眾，在接種新冠疫苗之前和之後的兩到三周，最好不要接種其他疫苗，如流感疫苗、肺炎疫苗、帶狀皰疹疫苗等。接種疫苗後，除酒類最好不喝之外，基本沒有飲食禁忌。接種者可以正常淋浴、泡澡、運動等。接種疫苗後如出現低燒、淋巴腫脹、身體疼痛、皮疹等都屬於正常反應，民眾可適量服用退燒藥、脫敏藥，不會影響疫苗效果，但最好不要在接種前提前服用。

目前，仁德醫生集團所屬的17個診所，面向18周歲及以上人士提供莫德納疫苗。從本周起，該集團還在6個診所為12周歲及以上人士、包括青少年提供輝瑞疫苗。截至5月19日，仁德醫生累計施打超過4萬6000針疫苗。如需接種疫苗的民眾可前往仁德醫生網站了解預約詳情：https://www.rendrcare.com/covid-19-vaccine/?lang=zh-hant。