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鄧氏中醫治療男科疾病和功能障礙

紐約訊
鄧氏中醫疑難雜症診所，提供代客中藥煎藥服務。
鄧氏中醫疑難雜症診所，提供代客中藥煎藥服務。

有鑒於近年來男性在腎臟與攝護系統疾病的求診人數日益增多，鄧振球中醫醫師分析，男科病增多跟整個社會發展大環境有關。現在，人們的生活條件越來越優越，不能順應自然、生活無規律壓力大，慾望過多、性生活過於頻繁，道德缺失、情緒易怒怨恨煩等，都是導致此病主要原因之一。當然，還有先天身體素質差也是主因之一。黃帝內經曰：「夫精者, 身之本也。」鄧醫生提供中藥治病調理，並親手把脈，歡迎前往看診。

鄧醫師指出，男科疾病包括有，阳痿(勃起受阻)、阳强、宿阳、遗精、滑精、前列腺炎(增生、肥大)、早泄、精液异常(稀、稠成活率低)都属男科病范畴。男科疾病近年的上升，如前列腺疾病等中老年疾病也在年輕化，陽痿、早洩、遺精、滑精、精子異常等等也增長。前列腺疾病表現為小便無力、餘瀝未盡、尿頻尿痛、小腹脹痛、小便澀短等。然而，中醫和西醫對治療的認識大有不同，如前列腺疾病治療，中醫從整體辯證論治，西醫認為海綿體問題，就用行瘀活血方法促使鬆軟舒張，綜合各種症狀，隨證治之每每收到很好地療效。陽痿、早洩、遺精等隨證治之不離中醫辨證體系，只要辯證準確用藥有方都有良效。

男科疾病大多是錯綜複雜疑難的病，隨著年齡增長發病率就越高。生活水平提高，生活習慣變化，不規律、飲食不潔，起居無常、貪念增多、房事過頻都能導致加速以上男科病和其它疾病。人是有氣數的，生命也是一樣，平時靠自已維護，凡事不能太過，應該順應自然，知足常樂、健康要靠自己。

「鄧氏中醫診所」分別在曼哈坦華埠法拉盛地區有服務診所，專提供純正中藥來治病，對於許多喜愛以傳統方式來治病的僑胞，或是沒有完善醫療保險的病人來說，鄧醫師配的方子效力溫和，能循序漸進的解決疾患。

曼哈頓華埠位址：90 E. Broadway #2室 （東百老匯大街90號一樓），New York，NY 10002；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave #1E，Flushing，NY 11355；電話：917-330-3108。

華埠 法拉盛 醫療保險

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