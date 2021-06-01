曼哈頓姜文灝律師樓遷新址 精辦家庭商業訴訟

姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，是頗受社區肯定的優秀律師。

姜文灝律師(KENNETH W. JIANG, ESQ.)有超過30年的法庭訴訟經驗，辦案親力親為，並擁有紐約州 、新澤西州 律師執照，具有法學博士學位。姜律師精辦各類兒童監護權、離婚糾紛、夫妻間贍養責任費、撫養義務、財產分割等糾紛，並受理有爭議出庭抗辨案件。

姜律師指，離婚有分無爭議離婚(協議離婚)或有爭議離婚。若是離婚雙方存在爭議，委託律師要考慮因素及變數包括，運用現有的私有、共有、有形、無形財產、年齡、婚前或婚後雙方財務狀況、健康等因素，其加上贍養費和子女監護權、扶養費、探視權等，以美國 婚姻法及夫妻財產公平分割法來替委託者爭取權益。家庭法訴訟以當事人和家屬兒童的居住地為準。雖然紐約和紐澤西二州相鄰，家庭法大同小異，訴訟細節、判例及程序方面卻大有不同。這一點在家庭法訴訟尤其重要，因為家庭生活是連續不間斷的，每一個當事人對切身利益的體會及要求也不盡相同。除了金錢財物之外，還有其他許多小細節是和商業訴訟大不相同，且律師和當事人之間的溝通和默契是成功與否的關鍵。

姜律師表示，任何不切實際的舉措或代價太高的期望目標，應該在提交訴訟前細心盤算，盡量降低和避免不必要的分割損失。家庭法訴訟方面不應過度感情用事，當事人雙方應仔細考量及接受承辦律師所提出坦誠和客觀的分析。

姜文灝律師的律師業務除了家庭法訴訟外，還包括商業、個人交易上訴法庭申辯，如房屋買賣爭議、房東房客糾紛、商業債務問題、承辦跨國商業業務糾紛、刑事案件被告辯護，保釋等法務問題。L

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