我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

曼哈頓姜文灝律師樓遷新址 精辦家庭商業訴訟

紐約訊
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，是頗受社區肯定的優秀律師。
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，是頗受社區肯定的優秀律師。

姜文灝律師(KENNETH W. JIANG, ESQ.)有超過30年的法庭訴訟經驗，辦案親力親為，並擁有紐約州新澤西州律師執照，具有法學博士學位。姜律師精辦各類兒童監護權、離婚糾紛、夫妻間贍養責任費、撫養義務、財產分割等糾紛，並受理有爭議出庭抗辨案件。

姜律師指，離婚有分無爭議離婚(協議離婚)或有爭議離婚。若是離婚雙方存在爭議，委託律師要考慮因素及變數包括，運用現有的私有、共有、有形、無形財產、年齡、婚前或婚後雙方財務狀況、健康等因素，其加上贍養費和子女監護權、扶養費、探視權等，以美國婚姻法及夫妻財產公平分割法來替委託者爭取權益。家庭法訴訟以當事人和家屬兒童的居住地為準。雖然紐約和紐澤西二州相鄰，家庭法大同小異，訴訟細節、判例及程序方面卻大有不同。這一點在家庭法訴訟尤其重要，因為家庭生活是連續不間斷的，每一個當事人對切身利益的體會及要求也不盡相同。除了金錢財物之外，還有其他許多小細節是和商業訴訟大不相同，且律師和當事人之間的溝通和默契是成功與否的關鍵。

姜律師表示，任何不切實際的舉措或代價太高的期望目標，應該在提交訴訟前細心盤算，盡量降低和避免不必要的分割損失。家庭法訴訟方面不應過度感情用事，當事人雙方應仔細考量及接受承辦律師所提出坦誠和客觀的分析。

姜文灝律師的律師業務除了家庭法訴訟外，還包括商業、個人交易上訴法庭申辯，如房屋買賣爭議、房東房客糾紛、商業債務問題、承辦跨國商業業務糾紛、刑事案件被告辯護，保釋等法務問題。L

律師所地址：5 W 37th St, #800 ,New York, NY 10018 (中城西37街夾5大道)。預約電話：212-986-5303。

紐約州 新澤西州 美國

上一則

紀念甘肅越野賽21罹難者 華人跑者長周末以跑致哀

下一則

參選法拉盛市議員 王能訪中華公所誓為社區爭權益

延伸閱讀

東出昌大外遇離婚 爆贍養費低得離譜

東出昌大外遇離婚 爆贍養費低得離譜
曼哈頓下城邵愛玲律師 專精離婚和移民

曼哈頓下城邵愛玲律師 專精離婚和移民
紐約市新地標斥資33億 透明電梯俯瞰曼哈頓

紐約市新地標斥資33億 透明電梯俯瞰曼哈頓
陳思誠離婚前 又被曝與短褲妹過夜

陳思誠離婚前 又被曝與短褲妹過夜

520不辦離婚登記？中國民政部神回覆「疫情防控」

520不辦離婚登記？中國民政部神回覆「疫情防控」

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了