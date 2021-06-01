紐約人壽6/5舉辦「長期護理計畫」線上講座

紐約人壽資深財務顧問王亞亞擁有全球百萬圓桌協會終生會員資格。

紐約人壽2021年系列講座中的第四場講座「長期護理計畫」將於6月5日美東時間下午一時透過ZOOM視訊平台線上舉行，由該公司資深財務顧問王亞亞主講，歡迎讀者上網報名，線上聆聽。

根據一份2016年針對長期照護統計數據顯示，全美65歲的人當中，52%的人在未來可能需要長期照護；而在65歲的女性中，將有57%的人未來需要長期照護。一般而言，女性通常負起照顧丈夫的責任，而女性的壽命通常較長，所以比較需要長期護理。

當家中有人需要長期的照護時，通常都會先找上自家人來照料。然而，這並非長久之計。根據一份針對照護者的統計數據顯示，照護者平均年齡為45歲，七成五是女性，家庭成員照護者平均一周照護時數為24.4小時，如果此人是配偶的話，平均一周照料時數則為攀升至45小時，這將大大的影響家人照護者的個人生活。

如果求助照護中心，那該預先準備多少錢呢？這取決每個人的情況及所處地生活消費水準而定。一份2018年統計數據顯示，全美照護中心的單人房，一年平均費用為$100,400，如果是收納自理能力較強者的照護中心，一年至少也要$60,000。這些費用是全國平均值。如果在紐約州 ，上述費用將要更高。第三種照護為，白天接受照護，晚上回家休息的居家或社區照護，這種照護方式預計在新冠疫情後成為主流長照方式。雖然數據顯示平均每位接受長期護理者費用為$172,000，看似不多，但隨著時間推移及消費水準上升，二、三十年過後，這費用將隨著通膨飛漲。因此，人們不可不預先準備，將這項費用納入退休 後生活計畫中，莫讓這項費用拖垮了退休後的生活品質。

講師王亞亞於2000年加入紐約人壽，並在2007年成立了「王亞亞金融服務」公司，提供包括人壽保險、各類醫療保險 、傷殘保險等多種類保險產品，同時也是紐約人壽旗下獨資的EagleStrategies，LLC的財務顧問，為客戶提供保障規畫、退休規畫（包括各類年金）、投資規畫（包括共同基金）和遺產規畫等全方位的財富管理服務。20多年來，王亞亞認真負責的工作態度和優異的工作業績為她於2014年獲得全球金融和壽險行業業績超群標誌的「百萬圓桌協會」的終生會員資格，並且多次榮獲公司嘉獎，十多年來更連續榮獲紐約人壽保險公司大華府地區「十佳經紀人」的殊榮。

紐約人壽「長期護理計畫」講座於6月5日美東時間下午1時於ZOOM平台舉行，報名請至https://nylife.zoom.us/webinar/register/WN_FXjTBY2KS3Wf57wnh0SeAA，或掃文附的二維碼。