世界無煙日 ASQ（華語戒煙專線）提供免費幫助

每年的 5 月 31 日是世界無菸日。世衛 組織（WHO）最近為2021年世界無菸日發起了為期一年的全球運動「許諾戒菸」。新冠流行已經促使全球數百萬菸草使用者戒菸。但是，許多 ASQ（華語戒菸專線）客戶說，壓力是他們重新吸菸的首要原因。

戒菸本身已極具挑戰性，而新冠疫情 更帶來額外的社交和經濟上的壓力。世衛組織還於今年早些時候發布了一份科學簡報，顯示吸菸者因感染新冠病毒而罹患嚴重疾病和死亡的風險更高。以下是美國 疾病防治中心（CDC）建議的一些可以應付壓力而又有益健康的方法。

不要過度地觀看、閱讀或傾聽新聞故事（包括社交媒體）。消息靈通是好事，但是不斷聽著有關疫情和其他新聞可能會令人沮喪。考慮將新聞時間每天限制為兩次。也不要長時間地與電話、電視和螢幕連結在一起。照顧好自己的身體，多走動，可以幫助減輕疲勞及焦慮或悲傷的感覺。繼續執行醫療保健提供者建議的常規預防措施，如接種疫苗、癌症篩查等。

與您的社區或信仰團體建立聯繫。在需要採取社交距離措施的情況下，可嘗試通過社交媒體在線連接，或通過電話或郵件進行聯繫。與他人聯繫，與您信任的人談談您的擔憂與感受。

ASQ（華語戒菸專線）為生活在美國、英語水準有限、說廣東話和國語的煙草使用者提供免費戒菸幫助。此外，大多數吸菸者在完成註冊後有資格獲得兩周免費提供的尼古丁貼片。你可以通過簡訊、在線註冊和電話與我們聯繫，以幫助你戒菸並保持戒菸。所有資訊將被保密，這服務完全免費。

1、發簡訊：菸草使用者可以在戒菸最重要的頭幾個星期發短信「戒煙」到 66819，獲取 ASQ（華語戒菸專線）每天發給你的簡訊。這些簡訊為你量身定制，以便在戒菸過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒菸和保持戒菸的實用技巧。你也可以發簡訊提問，顧問將相應地給你回復。如欲停止簡訊服務，請隨時發送短信「STOP」至 66819。你的電話運營商可能會按資訊使用率收費。

2. 在線註冊：你可以在 www.asq-chinese.org 在線註冊，註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給你的閱讀資料。完成ASQ 的在線註冊後，戒菸顧問將與你聯繫，以查看你是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

3. 電話：ASQ（華語戒菸專線）不僅僅針對菸草使用者。我們也歡迎菸草使用者的家人或朋友致電 1-800-838-8917 與 ASQ 聯繫，以獲取專業戒菸顧問關於如何幫助他人戒菸的提示。如果營業時間內打電話，可以和說廣東話或國語的戒菸顧問交談。