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感恩護理(Xtreme Care)被評為合格家照機構

紐約訊

最近，感恩護理(Xtreme Care)被紐約州衛生廳挑選為最能滿足社區要求的CDPAP(親情)家庭護照機構之一，全州400家家庭護理機構中僅有68家被選中，這意味著超過80%的機構將被禁止營業。消費者和護理員可以在衛生部門的網站上查看已獲批准的公司名單。地址如下：https://www.health.ny.gov/funding/rfo/20039/docs/awardees_names_and_counties.pdf

感恩護理表示，非常榮幸地宣布感恩家庭護理公司（X-Treme Home Care, Inc.)被選為CDPAP認可機構之一。另外，紐約市內運營的公司也被指定為紐約州其他地區提供服務。實際上，只有17家機構被認可為紐約州全部62個郡提供服務。

那麼消費者現在可以做什麼呢？他們可以查看其代理機構是否已獲批准。如果其代理機構未能獲批准，則可以與希望合作的任何獲批准的代理機構聯繫。感恩家庭護理公司的電話為347-368-4341。

對於護理從業人員，從CDPAP轉到LHCSA/HHA是艱巨的過程，應該避免。獲得護理證書大約需要4到5周的時間。即使拿到護理證書，如果您與消費者有親戚關係，也將無法為客戶提供合法的服務。

感恩護理地址：41-13 149th Place, 3rd Floor, Flushing, NY 11355；電話：347.368.4341，分機307。

紐約州 紐約市

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