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勁牌系列酒在三藩市世界烈酒大賽雙金獎

紐約訊
勁牌系列酒，在三藩市世界烈酒大賽獲雙金獎。
勁牌系列酒，在三藩市世界烈酒大賽獲雙金獎。

剛舉行的2021年美國三藩市世界烈酒大賽（San Francisco World Spirit Competition，SFWSC）傳來捷報：勁牌公司48度毛鋪玉蕎酒、38度金標勁酒產品榮獲雙金獎；35度中國勁酒產品榮獲金獎。

三藩市世界烈酒大賽（San Francisco World Spirit Competition，SFWSC）是世界上最負盛名的烈酒大賽之一。SFWSC前身是1915年開始舉辦的「巴拿馬萬國博覽會」，是世界上第一個綜合性、國際性的烈酒評比大賽。2000年，賽事正式更名為「美國三藩市世界烈酒大賽」，是世界上第二古老的烈酒比賽，也是美國歷史最悠久、規模最大的烈酒比賽，僅次於倫敦的國際葡萄酒和烈酒大賽（IWSC）。

SFWSC評審團涵蓋了全球烈酒行業的各類專業人士，包括品酒師、釀酒師、烈酒雜誌編輯、烈酒企業創始人、大學教授等，所有參賽酒品由評審團採取盲品的方式層層篩選，最終決定是否獲獎。若參賽酒品中沒有達到標準的，評審團寧可獎項空缺。因此SFWSC一直以來都以其權威性、專業性，而備受業內人士和消費者的關注。2021年SFWSC的參賽產品，達到了3,800個，比2020年增加了20％。大約40％的參賽產品來自美國，30%來自亞洲，其餘30％來自其他國家和地區。

本次勁牌有限公司選送的48度毛鋪玉蕎酒、38度金標勁酒、35度中國勁酒，在國內很受民眾喜愛，銷量位列榜首。同樣，它們征服了挑剔的國際評委，在評審團多輪盲品和層層篩選下，最終榮獲雙金獎、金獎的殊榮。

勁牌系列酒由美國大文行酒業有限公司全美總經銷，訂貨電話：718-832-1188。紐約總公司地址：211-239 41st St., Brooklyn, NY 11232。南加州公司地址：1500 Vineland Ave., Baldwin Park, CA 91706。北加州公司地址：33000 Transit Ave., Union City, CA 94587。官方網站：www.diamondhong.com。

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