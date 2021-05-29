紐約家電國殤節全場特惠 選購三菱格力空調方太抽油煙機多買多折扣

為了慶祝美國國殤節的到來，紐約家電即日起舉行一年一度的國殤節大優惠，全店所有名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備都以特價回饋消費者。公司代理的品牌齊全，存貨足。此次國殤節全場特惠可高達75%，而且華人喜愛的方太抽油煙機此次也不例外加入了超級優惠的行列。另紐約家電現正積極配合政府為紐約市 長者和低收入家庭免費申請高達$800元的空調補助。截止日是08/31/21，希望華人盡速前往紐約家電的各門市諮詢。

紐約家電負責人Michael鍾表示，紐約家電是三菱空調商用及家用的華人獨家代理，備有一拖一、拖二、拖三等不同規格。他強調，紐約家電服務社區多年深諳僑胞的喜好，公司代理的品牌繁多，可供消費者選擇。此次國殤節優惠，包括各式分體式高節能空調、入牆式空調、窗式空調均以特優折扣酬賓，部分商品更高達75%。紐約家電推出的著名品牌包括：Friedrich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且都是高效環保的省電節能機型。

除此之外，國內名牌格力也是分體空調的一大品牌，其可靠和耐用性也是有目共睹。Michael強調，紐約家電向來都是以服務僑胞為宗旨，在銷售節能分體空調的同時，每年都會積極為客戶申請每台$250的政府補助退款，因此讓客戶少了申請的繁瑣手續和流程。他指出，這波的特惠還包括了譽滿全球的節能分體空調三菱。

紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙 店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛 緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。