紐約家電國殤節全場特惠 選購三菱格力空調方太抽油煙機多買多折扣
為了慶祝美國國殤節的到來，紐約家電即日起舉行一年一度的國殤節大優惠，全店所有名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備都以特價回饋消費者。公司代理的品牌齊全，存貨足。此次國殤節全場特惠可高達75%，而且華人喜愛的方太抽油煙機此次也不例外加入了超級優惠的行列。另紐約家電現正積極配合政府為紐約市長者和低收入家庭免費申請高達$800元的空調補助。截止日是08/31/21，希望華人盡速前往紐約家電的各門市諮詢。
紐約家電負責人Michael鍾表示，紐約家電是三菱空調商用及家用的華人獨家代理，備有一拖一、拖二、拖三等不同規格。他強調，紐約家電服務社區多年深諳僑胞的喜好，公司代理的品牌繁多，可供消費者選擇。此次國殤節優惠，包括各式分體式高節能空調、入牆式空調、窗式空調均以特優折扣酬賓，部分商品更高達75%。紐約家電推出的著名品牌包括：Friedrich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且都是高效環保的省電節能機型。
除此之外，國內名牌格力也是分體空調的一大品牌，其可靠和耐用性也是有目共睹。Michael強調，紐約家電向來都是以服務僑胞為宗旨，在銷售節能分體空調的同時，每年都會積極為客戶申請每台$250的政府補助退款，因此讓客戶少了申請的繁瑣手續和流程。他指出，這波的特惠還包括了譽滿全球的節能分體空調三菱。
紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。
紐約家電各門市地址：布碌崙店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。
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