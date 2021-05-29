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迎接超高齡社會：你有長期護理計畫嗎？

紐約訊
掃描二維碼，觀賞完整理財講座。
掃描二維碼，觀賞完整理財講座。

在人們愈來愈重視健康的情況下，人們也愈來愈長壽。而長壽的同時，也伴隨著新的話題：長期護理。究竟在美國的醫療保險中，是否有涵蓋長期護理的費用？各位讀者朋友對於長期護理的需求，又了解多少呢？重要的是，如何提前做好長期護理規劃，來保障自己的資產安全呢？

《牛理財NEW理財》第四支影片「長期護理計畫講座」已於日前上線，本期節目邀請到了對此議題頗有研究的專家：紐約人壽註冊業務代表暨資深財務顧問的王亞亞(Yaya Wang)女士擔任主講人。她將為我們帶來更多長期護理規畫中，哪些是我們生活中應該重視以及過去常被長輩們忽略的重要事項。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu5或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第四期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎。本期頭獎為$250 Amazon電子禮卡，總獎金高達$500！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處。上一期問卷活動的幸運頭獎得主，為來自紐約州的Lansi Zhang，將獲得Winix空氣清淨機乙台！完整得獎名單已公布於第三期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於 6/5/2021 周六東岸時間下午1點舉行的正式講座，將針對本期議題作更深入的探討，並設有現場Q&A問答環節為觀眾解惑，感興趣的讀者切勿錯過。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，以《當下時局財富規畫的掌控策略》、《退休收入的靈活性》、《企業主的商業規畫》等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規畫的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規畫師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規畫。有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」，觀賞影片。

牛理財NEW理財第四期將解析長期護理計畫的需求與重要性。
牛理財NEW理財第四期將解析長期護理計畫的需求與重要性。

紐約州 YouTube 退休

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