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麥當勞與BTS合作特餐正式推出 歡迎品嚐

紐約訊
麥當勞與BTS(防彈少年團)合作特餐正式推出。
麥當勞與BTS(防彈少年團)合作特餐正式推出。

萬眾期待，千呼萬喚，BTS(防彈少年團)特餐正式來到麥當勞。這個超級歌團的招牌菜單，10片麥樂雞塊(Chicken McNuggets)、中號世界聞名薯條(World Famous Fries)、中杯可口可樂(Coke)、和靈感來自南韓麥當勞餐廳的甜辣(Sweet Chili)和Cajun沾醬，已經在全美各地參與活動的麥當勞餐廳開始供應，歡迎品嚐。美國顧客可在麥當勞餐廳堂食，也可以通過麥當勞APP無接觸移動點餐付款、得來速、或麥當勞送餐服務McDelivery享用BTS特餐，至6月20日為止。

今晚，請將鬧鐘設定在東岸時間晚間7點，因為麥當勞和BTS將通過Weverse Shop APP推出系列精選產品。從頭到腳的全套服飾組合中，部分靈感來自BTS特餐，由團員親手挑選的餐飲項目，如帽T、紫色浴袍、襪子和涼鞋等爆發力十足的產品。從麥當勞薯條包上代表BTS七位成員的七根薯條標幟，到BTS的紫色與麥當勞紅金二色的結合，這一切的設計都代表著兩大廣受粉絲追捧之偶像品牌的完美結合。想要擁有這些獨一無二商品的您，請務必下載Weverse Shop APP並且登記帳號，為即將來臨的商品做好準備。

美國麥當勞首席市場營銷與顧客數碼體驗官Morgan Flatley表示，自從宣布將推出BTS特餐後，全世界粉絲的熱情迴響和期待令人深受感動。「其實我們才剛開始而已，精彩的還在後頭。」他透露，在接下來的幾個禮拜，將為顧客推出更多體驗這次合作的方法，通過全新商品和讓粉絲一窺幕後的BTS的獨一無二數碼內容。

延續麥當勞去年推出的名流招牌特餐(signature orders)，這次與BTS的合作，將破天荒連續四周推出劇力萬鈞的APP內容。麥當勞將從今天開始，每周透露聞所未聞、只能從美國的麥當勞APP中收看的驚喜數碼內容。他們也已推出以BTS在上周一發表立馬登上排行榜首位的最新單曲「Butter」為主的全新廣告。人們可以趕在這支廣告今晚在全國電視頻道首映之前，搶先在https://www.youtube.com/watch?v=3Ou8WmrZ0Pw，一探究竟。

由於BTS特餐將在全球將近50個市場推出，全世界的顧客很快就可享用天團成員最喜愛的麥當勞餐飲。請點擊https://twitter.com/McDonalds/status/1384129743675559940，查看參與活動的市場名單和特餐供應日期。

美國麥當勞(McDonald's USA, LLC)以高質量食材多樣化菜單每天服務將近2500萬顧客。美國麥當勞1萬4000家餐廳中95%由男女企業家獨立擁有和經營。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤麥當勞Twitter @McDonalds，或參考臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。

麥當勞與BTS(防彈少年團)合作特餐正式推出，顧客即起享用偶像天團的餐飲最愛。
麥當勞與BTS(防彈少年團)合作特餐正式推出，顧客即起享用偶像天團的餐飲最愛。

麥當勞 美國 可口可樂

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