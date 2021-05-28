華埠5月29日正午舉辦同樂日 邀各界同慶

繼5月法拉盛與布碌崙兩場成功的慶祝亞太傳統月活動後，華埠 的亞太裔社區同樂日訂於5月29日本周六隆重登場，時間為正午12時至下午3時，地點在紐約市 華埠羅斯福公園操場跑道(Sara D. Roosevelt Park Track)，敬邀各界同往歡欣同慶。

以上活動合辦單位為紐約市警總局社區事務處以及華埠商業改進區。華埠商改區行政總監陳作舟指出，是次活動目的在於團結社區，鼓勵市民遇事勇於報案向警求助，共同對抗仇恨犯罪。此外，希冀通過文化和藝術交流，消弭種族歧視，促進族裔和諧，並強化亞太身分認同與自信。

屆時出席盛會人士預計包括DV、市警局騎士隊、警察實習生、輔警及市警招聘部門等。主辦單位準備了豐富的文娛演出，與民同樂，包括舞龍舞獅。紐約詩畫琴棋會書法 家現場贈送書法作品，即用毛筆為民眾書寫中文名字。市警局樂隊將演奏樂曲等。而民眾的娛興節目則有麻將等棋牌遊戲、羽毛球、面部彩繪等。現場供應燒烤熱狗及漢堡，免費招待街坊市民。

活動舉辦地點: 華埠羅斯福公園操場跑道，近曼哈頓橋橋頭，四周為堅尼路(Canal St.)、喜士打街(Hester St.)、基士提街(Chrystie St.)與科西街(Forsyth St.)。

華埠商業改進區網址: www.ExploreChinatown.com、http://www.chinatownpartnership.org或https://www.facebook.com/cpldc，亦可上網到Twitter: @ChinatownNYC、IG: @ExploreChinatown，華埠商業改進區地址: 217 Park Row, 2nd Fl., #9, New York, NY 10038；電話: 212-346-9288。