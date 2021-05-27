我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

大衛•彼德森律師專業詳析9/11受害賠償

紐約訊

專辦9/11索賠案件的大衛•彼德森律師（David M. Peterson, P.C.）日前透露，9/11受害者賠償基金（VCF）最新公布兩個申辦截止日期，敬請申報人注意遵守。彼德森律師説，多數的索賠需要提出世貿中心健康計畫（WTCHP）證明。那些在2019年7月29日之前取得WTCHP健康證明的人之申報9/11賠償截止日期為2021年7月29日；而那些尚未取得WTCHP健康證明者，其申請9/11賠償截止日期是在提出健康證明之後的兩年。

他說，雖然沒有任何東西可以彌補失去親人的損失與痛苦，然而VCF的賠償卻可望減輕因為這種損失所帶來的經濟負擔。那些家人或朋友因9/11直接間接影響而在2019年7月29日之前去世，申請截止日期是2021年7月29日。如果你的親人因9/11相關的情況在2019年7月29日之後去世，截止日期是那人去世之後的兩年。

除了賠償以外，他們也有可能有資格拿到世貿中心提供的免費醫療，即WTCHP提供的9/11相關情況的檢查和監測。目前，多數的癌症患者都有資格取得治療和證明，包括多數常見的癌症，諸如肺癌、乳癌、前列腺癌、白血病、淋巴癌、甲狀腺癌和腸癌。這些病況和是否導致無法工作或減少工時，都會影響賠償金額。

2001年9/11恐怖襲擊以後，曼哈頓下城深陷有毒環境長達數月之久，隨後該區域的人們罹患包括癌症、呼吸和慢性咳嗽等各種疾病。2010年的詹姆斯澤加9/11健康和賠償法案以及2015年的再授權法案（合稱「澤加法案」）明文規定，2001年9/11襲擊的受害者，有權申報並可能得到9/11相關的健康問題醫療照顧和經濟賠償。

符合資格索賠者，無需是災區救難人員或志工，只要是堅尼路以南的居民和工作人員，也包括暴露區的學生和經常來訪的人員。換言之，如果在9/11事件之後不久，花了相當多的時間待在堅尼路以南，並出現9/11相關疾病，你就可能有資格拿到賠償。

雖然9/11賠償基金原先設立的時候，不要求索賠者提出法律控告才可取得賠償，但還是建議聘請律師向VCF申請索賠，因為VCF的政策和程式非常繁瑣和令人困惑，並經常到達難以承受的地步，加上VCF的規則和截止日期也經常更改，令人難以適從。

數十年來，大衛•彼德森律師代表人身傷害的受害人爭取權益。他的辦公室恰巧位於9/11重災區，受到恐襲直面波及，不但影響了該律師樓，也直接涉及他們的朋友、鄰居和同事。該律師樓對9/11事件與受害人站在一起感同身受，接到非常多的9/11案件，每天都在加緊趕工處理，協助受害人申請完整索賠。目前，他們已成功為9/11受害者和他們的家人爭取到澤加法案賠償。

多數9/11澤加VCF索賠律師是根據美國國會批准的結果來收費。客戶不會在任何時候收到帳單，而律師只有在索賠成功以後拿到支付款項。客戶要知道，9/11索賠不同於一般訴訟或勞工傷殘索賠。大衛．彼德森律師給與免費諮詢。如果你有任何關於你自己或親人是否符合資格申報9/11賠償的問題，請不要猶豫，立即致電該辦公室。

電話：（212）430-6352，接聽者講國語、粵話和福州話。辦公室占有地利之便，靠近唐人街，即紐約市下城百老匯大道65號17樓（65 Broadway, 17th Floor, New York, NY 10006）。請注意，因為新冠疫情，辦公室暫時關閉，採取遠端工作，一切業務照常進行。

免責聲明：本文不是法律或醫療建議，純屬教育大眾目的。閱讀本文不會建立律師與客戶之間關係。

癌症 紐約市 美國

上一則

紐約日本雜貨店亞裔收銀員 勸顧客戴口罩遭打臉

下一則

打擊虛假廣告 州參議員郭納德提新法違者最高罰1萬

延伸閱讀

美眾議員提交全面應對中國法案 北京：堅決反對

美眾議員提交全面應對中國法案 北京：堅決反對
美擬祭競爭力法案抗中 將斥2千億挺晶片業、科研

美擬祭競爭力法案抗中 將斥2千億挺晶片業、科研
佛洛伊德案周年 拜登晤見其家人 警政新法兩黨難達共識

佛洛伊德案周年 拜登晤見其家人 警政新法兩黨難達共識
全美首例 伊州通過法案 亞裔史列入中小學課程

全美首例 伊州通過法案 亞裔史列入中小學課程
法司法改革案 國民議會過關 庭審將公開 襲警將重罰

法司法改革案 國民議會過關 庭審將公開 襲警將重罰

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？