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KEC Academy開設金牌英文經典閱讀課

紐約訊

2021年的申請季已經落下帷幕，許多同學獲得理想學校的錄取。總結被名校錄取的個人資料，我們不難發現一個共同點，就是幾乎所有的同學都是文理全面發展，而進入藤校的同學們更是在人文方面表現突出。有16年歷史的KEC Academy開設英文經典閱讀課以來，經久不衰，已經舉辦多期，深受學生歡迎。那些希望在英文學習中取得優異成績的初高中學生可以申請參加。

英文閱讀是從小學就開始培養的一項重要能力。 隨著孩子年齡的增長，閱讀的難度和廣度也隨之增加。到高中時，尤其是AP英文課程，則完全是以經典文學作品為主。在這些課堂上，老師要求學生不但要認真閱讀，還會帶領大家在課堂上仔細討論，並要求學生口頭或書面回答有關作者、作品裡的主要人物、次要人物、故事情節、作者意圖等等方面的問題。對於不少經典作品，老師還有寫作方面的要求。這些學習和訓練對學生英文水準的提高起著至關重要的作用。

根據我們多年的觀察和經驗，很多閱讀量不大的學生，到了高中就會有這樣那樣的困難。他們不只在英文課會遇到困難，在歷史等其它需要大量閱讀和寫作文的課程中也是如此。同時，在準備SATACT等標準考試時，當他們想要快速提高成績時，往往發現困難比較大。這些都會影響學生在人文課程的表現和成績。

KEC英文經典閱讀課不但開闊學生的眼界和視野，學習從不同的角度看待問題和解決問題，提高學生的思維能力，也會幫助學生培養獨立閱讀、批判性閱讀、快速閱讀及相應的寫作和語言方面的能力，幫助學生培養閱讀的興趣和習慣。

課程將選取學校英文課程學習中常見的經典作品，向同學們系統地講解每部作品，包括作者生平、寫作背景、故事內容、主要情節、代表人物、敘述方法、產生的影響等，務使學生對作品有一個完整的了解。同時學生回答相應的問題，可以為將來進一步學習打下良好的基礎。若是在學校課堂上或標準考試中再遇到這些作品或類似的作品時，他們就能夠從容以對，取得好成績。

英文經典閱讀課由新州重點學校AP英文老師Ms. Stella主講。Ms. Stella擁有英語碩士學位，並有多年高中英文AP課程和大學寫作課程的教學經驗，講課生動有趣，善於調動學生的學習積極性。有16年歷史的KEC Academy在暑假期間還為同學們準備了其他豐富多彩的課程，包括SAT、ACT 衝刺課程，Python、AI 程式設計課程，以及3至8年級英文數學提高班，紐約時報寫作競賽等。

KEC Academy所有暑期課程均提供早鳥優惠，歡迎垂詢。聯繫電話：732-200-5850；電郵：[email protected]。慾知更多詳情請，請訪問官方網站：kec-academy.org。

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