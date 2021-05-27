我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

紐約訊
舒小泉牙醫擁有20多年臨床經驗。
舒小泉牙醫擁有20多年臨床經驗。

為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的舒小泉醫生診所每天消毒並打開所有窗戶通風。任何訪客到訪診所時必須戴上口罩以及手套，才予以受理。每周七天營業，請電話預約。

該診所占地第8層的全層，所以大樓電梯能否到達第8樓層完全受該診所控制。當有訪客已經在診所就診時，電梯會被暫停使用。在現有訪客離開後，才會安排下一位訪客到訪就診，這樣可以保證診所人流量達到最少。

舒博士綜合了種植牙和CEREC全瓷美容修復兩大先進科學技術。CEREC全瓷美容修復系統，是引領著牙科治療技術進入電腦數位化時代的一大標誌。它讓醫生和患者可同時從三維角度觀察和評估所設計的修復體，並借助虛擬工具對電腦螢幕上顯示的物件進行編輯、修改。通過電腦的說明，醫師在診療椅旁就可完成極具美觀性的全瓷體修復。

舒小泉醫師表示，現在有許多全口缺牙的患者選擇做種植牙，不一定要缺一顆種一顆。特別是牙槽骨量不足的患者，可以選擇全頜即刻種植修復技術，只需植入上下各4顆種植體，就能重建全口牙齒。增大骨骼與種植體的接觸面，避開了上頜竇和下齒槽神經管等重要結構，即使牙槽骨量不足也無需做植骨手術。這樣既節省了財力，也免除了不必要的痛苦。患者立即可戴上臨時牙冠，恢復咀嚼功能，避免了3至6個月的無牙等待期。對於牙周病嚴重、全口牙齒鬆動無法保留的患者，全頜迅速種植可實現一天修復。

舒小泉醫師接受政府補助的保險，包括帝國藍十字Empire BC/BS、親情保健Affinity、第一保健Healthfirst、飛達利斯保健Fidelis等等。United Healthcare聯合保險和Bluecross Blueshield藍十字均包括植牙項目。舒小泉醫師擁有20多年豐富的臨床經驗，曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，學經歷豐富。

診所地址：136-36 39 Ave 8FL, Flushing, NY 11354；電話：718-886-7808。

保險 紐約大學 口罩

上一則

紐約日本雜貨店亞裔收銀員 勸顧客戴口罩遭打臉

下一則

打擊虛假廣告 州參議員郭納德提新法違者最高罰1萬

延伸閱讀

法拉盛「古德牙科」全面預約看診安全無虞

法拉盛「古德牙科」全面預約看診安全無虞
水晶牙科Jason林博士談植牙結果

水晶牙科Jason林博士談植牙結果
林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
柏麗牙科 主治成人及兒童家庭牙科

柏麗牙科 主治成人及兒童家庭牙科
林軒博士牙醫診所 為您帶專業可靠的治療或護理服務！

林軒博士牙醫診所 為您帶專業可靠的治療或護理服務！

熱門新聞

該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？