曼哈頓下城邵愛玲律師 專精離婚和移民

邵愛玲律師親力親為，幫助無數家庭的法律需求，辦案精湛。

邵愛玲律師擁有紐約及新澤西的律師執照，精辦各類移民、離婚、家庭法庭案件，並親自主理。邵律師逾有十多年的法務經驗，包括政治庇護、單方面綠卡調整、被打劫U簽證、離婚爭財產和小孩監護權等等。在過去的十多年中，邵律師成功的為諸多客戶在移民局 （USCIS）與移民法庭（EOIR）上成功辯護取得權益。

邵律師指出，居多的申請人不敢去地區法院請求法官來督促移民局受理案件，甚至聽信說移民局會故意刁難報復等傳言。但事實上並非如此，美國 是個法治國家，大部分移民案子的耽誤是來源於移民局的人力資源不足所致，而導致客戶的案件被擱在一旁無人受理。根據邵律師豐富的辦案經驗，其實只有去地區法院做催辦令，才會立即獲得移民局對此案件的關注和審理。

然而，客戶與律師之間的溝通和了解相當重要，也是取得法院最後裁判成敗關鍵的因素。邵律師指，她曾為一位來美超過20來年的客戶打過複雜案件官司維持多年，在代表客戶上最後一庭時與證人溝通中得知有利的最新資訊。而在法官最終快要裁決的時候，因新的有效資訊得以讓邵律師要求法院延庭，最終其客戶成功的獲得了政治庇護，讓愛妻及女兒獲得居留在美的合法身分。

邵律師畢業於紐約州 立大學石溪分校，獲紐約州立水牛城法學院法學博士學位，並在英國牛津大學攻讀過國際法，曾在2010年授予亞洲美國法學院學生協會的主席榮譽獎。事務所曼哈頓下城地址：325 Broadway, Suite 301, New York, NY 10007 (百老匯325號301室，移民局正對面)。電話：212-962-8088。中文網址：cn.shao-law.com。