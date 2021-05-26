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光陽電話警鐘 推出最新VOIP商業電話系統

紐約訊

光陽電話警鐘公司，長久以來致力為客戶提供靈活的通訊及保全方案，滿足各行各業客戶在商業電話及遠程監控系統的需求。目前，公司推出最新VOIP網路商業電話系統，不僅功能齊全及話質穩定，另有24小時的技術支援服務。每個月電話費只需$19.99，能為公司節省近50%的電話開銷。若訂購5條線以上的客戶，即免費贈送電話座機，另有其他優惠產品系列，歡迎來電諮詢。

VOIP網路商業電話系統擁有10大項先進功能：(1) Find me/ Follow me，可轉接電話號碼至任何地方。(2)Remote Office，將不同辦公室的電話安裝在一個系統上，方便遙控。(3) Call Screening/Blocking，檢視來電顯示，選擇接聽或拒聽及封鎖。(4)Call Recordings， 電話錄音功能。(5) Local Number Portability ，保持在地的通話紀錄。(6)Time Base Greetings，根據不同的情況，建立及更改語音信箱的留言。(7)Virtual Receptionist ，量身定做自己的語音流程。(8)On Hold Music/Audio，等待轉接時提供音樂播放的功能。(9)Voice Mail，語音信箱。(10)多國免費通話，如澳洲、賽普勒斯、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、以色列、義大利、墨西哥、荷蘭、挪威、葡萄牙、波多黎各、羅馬尼亞、新加坡、瑞典、斯洛伐克、英國及加拿大等。使用網路電話系統的好處是，經濟實惠，還能依照不同行業的需要來設計特殊功能及語音流程。

擁有合格執照的光陽電話警鐘公司，主要為商業及住家的客戶安裝電話、語音、網路系統及架設服務器；KTV影音系統；門禁監控系統，可視對講；CCTV24小時高清監控錄影系統，提供全球遠程監控服務。該公司有30多年經驗及專業知識，為廣大的社區華人商家推薦適合的產品及經濟實惠的通訊方案，歡迎洽詢。

光陽電話警鐘公司電話：718-353-3499。傳真：718-353-0977。地址：40-03 165th St Flushing, NY 11365。網址：www.cctv2030.com。電郵：[email protected]

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