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法拉盛「古德牙科」全面預約看診安全無虞

紐約訊
「古德牙科」全面看診，歡迎僑胞預約。
「古德牙科」全面看診，歡迎僑胞預約。

法拉盛的古德牙科由牙科名醫金宗郁博士主持，現已全面開放預約門診，診所會定期進行消毒安全無虞，歡迎僑胞前往諮詢。古德牙科服務範圍包括：植牙、5分鐘牙齒美白、美容口腔修復、口腔外科手術、根管治療和任何的牙齒疑難雜症。金宗郁博士說，診所所有的員工都經過完善的疫苗接種，也嚴格執行安全社交距離的隔離規定，安排好患者的時間，讓在等候室中最多只能有一個患者，以防止患者之間發生交叉污染。

金博士表示，古德牙科診所嚴格遵守政府的安全準則，並使用含有乙基芐基氯化銨和異丙醇的消毒劑。這些對病毒和細菌都非常有效。每次看診完畢，診所員工對會對每個治療室進行徹底消毒。診所還配備了最新強效的口腔抽吸液體儀，以消除在治療過程中從患者口腔噴出的任何氣溶膠。

2020年是非常艱難的一年，影響了美國所有人，但仍然必須砥礪前行。在醫療保健中最重要的一項就是牙科保健。據ADA的研究表明，在新冠疫情導致發病高峰後，紐約有99.4％的牙科診所開放。在另一項研究顯示，在2020年6月接受調查的2195名美國牙醫中，美國牙醫新冠病毒的感染率為0.9％。金博士推測，在皇后區等人口稠密的亞裔社區中，尤其是在法拉盛地區，這一比例應低於0.9％。

金郁宗博士有著豐富的臨床經驗，在植牙方面更有獨到的體會。他為了堅持醫療服務品質，通常會花更多的時間與病患進行溝通，詳細檢查並同病患一起討論病患的需求，以研討出一系列專業的治療計畫。古德牙科所採用的是美國頂級FDA標準植牙系統，特點是初期穩定性高、親骨性強而且癒合快。臨床經驗超過千件成功案例，讓病患治療的安心並且對術後效果開心。古德牙科診所會根據每個病患的不同情況予以分析從而做出正確的診斷和相應的治療計畫，並在術後定期追蹤和檢查，以確保患者術後一切正常的復原。

金宗郁牙科博士在曼哈頓開業10餘年，為了更好的服務華人僑胞，現喬遷至法拉盛中心。他擁有紐約大學牙科博士、紐約大學植牙證照，是國際口腔植牙學會會員，曾任紐約大學醫學院和哥倫比亞大學醫學院講師，有著豐富的臨床植牙經驗。

診所地址：36-36 Prince St. #304, Flushing, NY 11354。諮詢電話：718-358-3636。如需更多資訊請瀏覽：www.gudedental.com。

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