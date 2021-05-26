華紅保健中心 買療程送禮品 免費脫髮診斷

華紅保健中心使用最新的儀器和天然保健方式，助患者重拾頭髮再生能力。

使用天然保健方式，幫助掉髮者再生毛髮的「華紅保健中心」華埠 診所，感各界長期支持，於日前再增新購最新儀器，期以提供各界更好的品質服務。為賀該公司邁向第19年的新經營里程，特提供各界免費頭皮、毛髮再生診斷，並折扣優待長期治療客戶。且凡購買五次療程(25次治療)，免費贈送一次治療；同時購滿300元保養產品者，另送保養禮品一份，歡迎預約洽詢。

「華紅保健中心」一向以使用天然保健方式，幫助禿頂掉髮者再生毛髮，免去戴假髮的不便和副作用。由於來該保健中心求診的病患，皆有良好的毛髮再生的效果，故多年來廣受各界好評。該中心採用最先進電腦顯微儀器，診斷脫髮原，並用臭氧蒸氣機滅菌、高電波血循環器改善血液循環。再針對脫髮原因，使用保健儀器，配合獲美國FDA 認可的天然頭髮再生產品治療，深層清潔老化性和溢性等頭皮，並使用護頭皮膜保養，讓頭皮滋潤。配合使用天然護髮素，提供頭皮毛囊營養，延長頭髮壽命。再加上專業穴位按摩保健，促進循環，增強毛囊生命力，讓毛囊清潔健康，重拾頭髮再生能力。該中心的專業診斷師精通國、韓和福州語，歡迎各界洽詢利用。

該保健中心的專業治療師表示，禿頂多數為遺傳性禿頭、生長期禿髮、周期性落髮、疾病（休克、內分泌病變、高燒、大出血、皮膚病、營養不良、傳染病）、壓力（生產、考試及因突發或重大變故造成）、情緒問題（緊張、焦慮及生活作息不正常）及抗癌患者接受化療等。如欲讓毛髮健康再生，都需要兼顧治療和患者本身認真保養全面顧到，他們要減壓、減工時、減菸酒、不熬夜，戒吃油炸及辛辣等刺激性食物。而女性在青春期時、懷孕、更年期時，容易有掉髮的危機。另外，大量的使用化學美髮產品，如使用染髮劑及定型液等，或是飲食不均衡，睡眠不足，甚或環境污染，都有可能導致掉髮。

如有任何問題，請洽詢專線：(212)608-3913。地址：華埠勿街2號永明大廈201室(2 Mott Street, #201, NYC 10013)。七天營業，請先預約。