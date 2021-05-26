我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

李致一整形外科 CoolSmooth消除多餘脂肪

紐約訊

專精各類大小美容整形手術、並獲美國整形外科特考文憑認證的李致一美容整形醫學博士，多年來將流行於美國主流社會最新整形技術及概念帶進華人社區。多年前，他引進不需麻醉、開刀、住院、不留下疤痕的消脂技術「冷凍消脂法」，之後再引進經FDA許可，針對腰間及大腿內外側多餘脂肪的最新冷凍溶脂法CoolSmooth。一個療程約需2個小時，治療完可立即回家，正常工作生活，無復原期，提供愛美人士一個更有效，適用更多部位、大範圍輕鬆去除身上多餘脂肪的冷凍溶脂術。歡迎致電諮詢冷凍溶脂法及其它美容資訊。

這項由哈佛大學醫學院研發成功並獲得FDA核准的冷凍溶脂法，其原理乃利用脂肪內的三酸甘油酯在攝氏5度會轉化結晶的特性，透過非侵入性治療器傳送冷凍波到想消脂的部位，讓形成結晶的三酸甘油酯提早老化、自然分解，並透過正常的代謝過程排出體外，使得脂肪層逐漸減少，達到消脂的效果。整個治療過程為先在多餘的脂肪部位貼上特製膜片，然後用冷凍溶脂機吸住脂肪。

之前的儀器需將脂肪略為吸入儀器內進行冷凍分解脂肪，但適用的部位有限，於是激發了平板儀器的發明，新的儀器可針對腰間及大腿內外側脂肪進行冷凍。由於皮膚內有水分，要到攝氏零度才會受損，因此冷凍溶脂法並不會凍傷皮膚。李致一根據統計報告顯示，有86%接受這個療法的人滿意效果，89%的人願意推薦給周遭好友。現今有許多女星以兩大腿間有個缺口(thigh gap)為性感的象徵，而CoolSmooth可以用於大腿內側消脂，創造這種效果。

畢業於紐約大學、並於著名的外科醫學殿堂Cleveland Clinic Foundation受臨床訓練的李致一擁有10多年美容、整形及手部外科手術的專業經驗。如欲了解更多有關冷凍溶脂法資訊及李醫生個人醫學背景，請瀏覽官方網站：www.steveleemd.com。診所地址：39-16 Prince St., Suite 153, Flushing, NY11354(富頓廣場一號153室)。預約電話：718-886-8996。

美國 紐約大學 FDA

上一則

曼哈頓下城邵愛玲律師 專精離婚和移民

下一則

華紅保健中心 買療程送禮品 免費脫髮診斷

延伸閱讀

陳惠萍皮膚科專治各種皮膚頑症、醫學美容

陳惠萍皮膚科專治各種皮膚頑症、醫學美容
1天3餐其實很傷身 醫推「空腹力」教健康斷食

1天3餐其實很傷身 醫推「空腹力」教健康斷食
運動、能量飲料 減重族少碰為妙

運動、能量飲料 減重族少碰為妙
酪梨優質脂肪多 可抑制食欲

酪梨優質脂肪多 可抑制食欲
這3款「健康飲料」其實危機四伏 小心愈喝愈胖

這3款「健康飲料」其實危機四伏 小心愈喝愈胖

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男