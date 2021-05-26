李致一整形外科 CoolSmooth消除多餘脂肪

專精各類大小美容整形手術、並獲美國 整形外科特考文憑認證的李致一美容整形醫學博士，多年來將流行於美國主流社會最新整形技術及概念帶進華人社區。多年前，他引進不需麻醉、開刀、住院、不留下疤痕的消脂技術「冷凍消脂法」，之後再引進經FDA 許可，針對腰間及大腿內外側多餘脂肪的最新冷凍溶脂法CoolSmooth。一個療程約需2個小時，治療完可立即回家，正常工作生活，無復原期，提供愛美人士一個更有效，適用更多部位、大範圍輕鬆去除身上多餘脂肪的冷凍溶脂術。歡迎致電諮詢冷凍溶脂法及其它美容資訊。

這項由哈佛大學醫學院研發成功並獲得FDA核准的冷凍溶脂法，其原理乃利用脂肪內的三酸甘油酯在攝氏5度會轉化結晶的特性，透過非侵入性治療器傳送冷凍波到想消脂的部位，讓形成結晶的三酸甘油酯提早老化、自然分解，並透過正常的代謝過程排出體外，使得脂肪層逐漸減少，達到消脂的效果。整個治療過程為先在多餘的脂肪部位貼上特製膜片，然後用冷凍溶脂機吸住脂肪。

之前的儀器需將脂肪略為吸入儀器內進行冷凍分解脂肪，但適用的部位有限，於是激發了平板儀器的發明，新的儀器可針對腰間及大腿內外側脂肪進行冷凍。由於皮膚內有水分，要到攝氏零度才會受損，因此冷凍溶脂法並不會凍傷皮膚。李致一根據統計報告顯示，有86%接受這個療法的人滿意效果，89%的人願意推薦給周遭好友。現今有許多女星以兩大腿間有個缺口(thigh gap)為性感的象徵，而CoolSmooth可以用於大腿內側消脂，創造這種效果。

畢業於紐約大學 、並於著名的外科醫學殿堂Cleveland Clinic Foundation受臨床訓練的李致一擁有10多年美容、整形及手部外科手術的專業經驗。如欲了解更多有關冷凍溶脂法資訊及李醫生個人醫學背景，請瀏覽官方網站：www.steveleemd.com。診所地址：39-16 Prince St., Suite 153, Flushing, NY11354(富頓廣場一號153室)。預約電話：718-886-8996。