2021新車市場一車難求晶片供需失調 貨櫃進口有限 產銷受干擾

多個廠牌2021新車缺貨，價格看涨。

一年之前，由於疫情對需求和供應的雙重打擊，汽車 經銷商的利潤大幅縮水。消費者的出行受到限制，因此不再購買那麼多汽車，汽車製造商也暫停了生產。而現在從去年新冠病毒引起的低迷狀態中反彈，汽車經銷商迎來了好時光。消費者的購車需求大增，但晶片 領域的生產瓶頸限制了供應，受到全球供應鏈廠停工短缺、貨櫃海運等的牽連，導致2021新車供應不如預期且或是在六月中旬後。

●供應鏈斷鏈 影響生產及組裝

疫情導致全球至少120家汽車工廠暫時關閉。從2020年3月中旬起三大汽車製造商福特、美國 通用和菲亞特克萊斯勒的北美工廠開始停產。歐洲的汽車製造業也隨著義大利疫情的爆發到惡化逐步停擺，日本8家車企都宣佈暫停國內的汽車生產。產業鏈被疫情斷供，如車內電腦系統的晶片短缺，造成車廠配額需求不足，出廠的新車數量有限，全球汽車業一片哀鴻。

●全球晶片荒 汽車產業閒置

近幾年來，汽車製造商為了節約成本而減少手中零件庫存，所以一旦供貨延遲，很快就會迫使工廠全面停擺。晶片對於從汽車引擎到資訊娛樂系統的所有事物都至關重要。不幸的是，它們還在其他所有消費電子設備中使用，蓬勃發展的汽車行業必須競爭有限的晶片供應。汽車工業存在晶片短缺的原因很多，但大多數原因都歸結於COVID-19大流行。

隨著一年前爆發的加劇，汽車生產迅速陷入停頓。汽車製造商取消了微晶片訂單。同時，對諸如筆記本電腦，平板電腦和遊戲機之類的消費電子產品的需求開始上升。晶片製造商迅速擺脫了汽車行業的束縛，以滿足對其他電子設備日益增長的需求。當汽車需求強勁回升時，汽車製造商發現他們的供應管道已經空了。由於微晶片被用於大量的汽車部件中，因此單個供應商的短缺會影響幾乎每個汽車製造商。本田，豐田，日產和大眾汽車也已經停產。短缺的另一個因素是現代汽車先進的資訊娛樂系統以及先進的駕駛員輔助和安全技術需要更大的處理能力和更複雜的微晶片。晶片短缺問題迫使車廠在料件用罄時，讓產線短暫閒置。

●海運貨櫃受限

3月，蘇伊士運河的封鎖阻止了發往服務於美國市場的歐洲汽車製造商的零部件。亞洲甚至缺乏運輸集裝箱，這會影響汽車供應商將零件運送到汽車製造廠的能力。此外，為減低疫情輸入風險，現時包括美國等七十多個國家宣佈了不同程度的入境限制性措施。加上運輸需求下降影響，碼頭貨物櫃輸送量下滑，且全球海運港口的人員有限輪流上下班，面臨更加嚴格的檢驗檢疫，貨輪的停靠運作，較以往費時甚多，造成進口車貨櫃運至美國的新車數額有限。

●總結

專家表示，受消費者信心和支出上升帶動，同時受到刺激資金、疫苗接種率上升和經濟重啟支持，預計美國年內汽車需求保持「強勁」。但新車供應緊張，汽車零售商生意火爆。3月份的新車平均價格較上年同期上漲，而二手車價格亦調漲。對消費者的需求，車商表示，近期進口的新車數量，一個月約一百輛，車商將為其竭盡所能不惜跨州或全美尋車，或由其他車行調其新車來達成購車族的心願。