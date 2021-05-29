房屋保險保障屋主權益詳閱承保範圍與金額是索賠依據

房屋內的動產遭竊盜時，要及時報與保險公司，避免逾期失效損失。

李大安先生是一位有名的腸胃科醫生，收入頗豐，平常除了買一些證券之外，還喜歡購買金子投資，他的女兒是小學六年級的學生。李先生的朋友陳敏添是一名很成功的中國 商人，他為了他兒子從紐約市 搬到長島Jericho （捷立克）鎮。陳先生對捷立克中學的教育非常滿意。陳先生慫恿李先生搬到捷立克鎮成為他的室友。

陳先生的房子是一間180萬的嶄新的豪宅，有四間臥室，足夠兩家單親家庭的住宿。陳先生為了吸引李先生和他同住，只跟他要每個月$2,000的房租，兩家共住一間豪宅。兩家兒女在學校的成績不錯，就這樣平安無事地度過兩年。第三年的某個晚上，這兩家人一同到鎮裡吃晚餐、觀賞電影。回家的時候，李先生發現自己的保險 箱不見了。這下子他慌了，這個保險箱裡大約有價值30多萬元的金飾。聽到李先生的保險箱不見了，陳先生也緊張了。房屋裡裡外外總共有8個電眼，記錄房裡房外的一舉一動。兩位先生把電眼的錄影帶調出來檢閱，發現大約晚間七點16分的時候，錄影帶出現兩位穿黑衣服帶滑雪面罩的人，潛入車道旁邊廚房的窗戶下，用刀子把紗窗撬開，打開沒鎖好的窗戶，進入房子裡。這兩竊賊，動作敏捷，進入房屋之後，直接上李先生的臥室裡，把保險箱裡面所有的金飾全數拿走，前後只有八分鐘。

兩位先生立刻到警察局報案。員警作完筆錄，拿了錄影帶的拷貝便叫他們回家等待。兩天後陳先生想起自己在買房屋的時候買了房屋保險，他記得保險經紀和他講他的保險裡包括竊盜險。便把保單拿出來給李先生看。李先生的英文比較好，他讀了一遍，發現裡面有一段話記載在其他結構「other structure」裡的動產保險公司保一千元，便認為這個房屋裡的動產保險公司只保$1,000，實在一點用處都沒有，沒想到要把這件事通知保險公司要求理賠。

事情過了六個月之後，還是沒有破案。有一天李先生遇到當初幫陳先生購買保單的魏先生，便把這件事告訴魏先生，要求魏先生修改保單，增加竊盜險40萬美金。魏先生聽到李先生損失30萬元的金飾的事大為吃驚，便問李先生為什麼不早告訴他有關竊盜的事。根據魏先生的說法，陳先生的保險是HO-3概括性的屋主保險，其中包括火災險120萬美元，主要建築物裡的動產有30萬的保險。假使在竊盜發生後30天內李先生通知他，他可以通知保險公司要求保險公司理賠。李先生說他看到的只有$1,000。魏先生便要求陳先生把保單拿出來，明確地指出保單載明房屋裡的動產有30萬美金的保險，在其他結構「other dwelling」裡的動產(像是獨立的車庫裡的除草機、電鋸)只有$1,000的保險，李先生看到$1,000元的保險卻沒看到$300,000的保險。這下子，李先生可懊惱了，原來自己的英文程度不夠，沒讀懂保單的內容，就這麼一點疏忽，損失慘重。

本案啟示:

1. 豪宅常常是慣竊關注的物件，竊盜保險是很重要的保障，家裡有金飾古董藝術品的人更需要這種保險。

2. 李先生和陳先生的問題是一般中國人的通病。中國人相信保險的人不多，買保險是因為銀行要求。好的保單便是最便宜的保單。如果買房屋的時候沒貸款，很可能屋主連保險都不買。就算是買了保險，也是把保單放在抽屜裡，不去讀它，瞭解它。發生事故的時候也不知道立即通知保險公司，就這樣損失很多索賠的機會。

3. 現在絕大部分的住宅保險都包括竊盜險。最簡單的HO -1 住宅保險都包含15項保險，其中包括竊盜險。通常銀行指定的概括屋主保險HO-3 的方式，除了地震、水災、核子意外以及戰爭的風險不保之外，其他的風險都在承保範圍之內。

4. 房屋內的動產承保的金額是房屋的承保金額的一定比例。房屋火災保險$1,200,000，房屋裡的動產承保金額是$300,000，這是相當通行的承保比例。

5. 保險單雖然是陳先生買的，但是李先生是陳先生的Housemate (屋友)也在保單承保的範圍之內，也可以享受保單的利益。

6. 總之，購買了保險的屋主一定要瞭解保單的內容。一旦發生保單承保的問題，應該立刻和保險經紀人聯絡。

7. 如果家裡有價值不菲的金飾珠寶，為了免得被竊以後舉證困難，最好是事先向保險公司報備，可以免掉以後舉證的困擾。

資料提供：黃啟源律師