紐約家電「國殤節」全場特惠 高達$800

為了慶祝美國「國殤節」的到來，紐約家電即日起舉行一年一度的「國殤節」大優惠，全店所有名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備都以特價回饋消費者。此次「國殤節」全場特惠可高達75%。另紐約家電現正積極配合政府推出的為紐約市 長者和低收入 的家庭免費申請高達$800元的空調補助。優惠補助截止是08/31/21，希望華人盡快諮詢。

紐約家電負責人Michael鍾表示，紐約市政府為了幫助紐約市長者和低收入的家庭可以在家中安全避疫並度過炎炎夏日，推出了高達$800的空調補助。希望僑胞可以多多利用此難得的機會度過難關。他強調，紐約家電服務社區多年深諳僑胞的喜好，公司代理的品牌繁多，而且一站式的服務形式讓華人僑胞可以輕鬆自在一次性完成所有的家電需求。

此次「國殤節」優惠包括，紐約家電各式分體式高節能空調、入牆式空調、窗式空調均以特優折扣酬賓，部分商品更高達75%的優惠。紐約家電推出的著名品牌包括：Friedrich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且都是高效環保的省電節能機型。他指出，這波的特惠還包括了譽滿全球的節能分體空調三菱。希望僑胞可以多多利用，以免向隅。

因為疫情的影響，所有的廠商在供貨方面都有嚴重的滯後現象，很多商品基本是呈現缺貨的狀態。但是，紐約家電自己有幾個非常大的倉儲中心，因此現貨存量比較充足。Michael強調，紐約家電向來都是以服務僑胞為宗旨，在銷售節能分體空調的同時，每年都會積極為客戶申請每台$250的政府補助退款，因此讓客戶少了申請的繁瑣手續和流程。

紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙 店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。