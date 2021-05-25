大腸癌檢測提早至45歲 游向陽醫師提醒定期檢查

結腸癌和直腸癌是美國 人的第三大死因，每年約有14萬8000人死於大腸癌。越來越多資料顯示，年輕人罹患大腸癌的比例逐年上升，「基本上，現在45歲的人，罹患大腸癌的風險和過去50歲的人一樣高」。游向陽醫師提醒45-75歲成年人定期做檢查大腸，以便及早發現是否開始出現癌細胞 。

若用結腸直腸鏡檢查，每五到十年一次即可；糞便檢查，則應每年為之。過了75歲，則依個人病歷，由醫師決定是否檢查。他表示，如果民眾有下列情況之一，就應當去看腸胃科醫師，考慮作胃鏡檢查：1、上腹部疼痛；2、胸部、喉咽部燒灼感；3、持續噁心，嘔吐；4、吐血、便血及黑便；5、吞咽困難；6、胃潰瘍；7、慢性胃炎；8、胃彎曲菌感染；9、胃癌；10、食管炎；11、食管癌；12、食管狹窄或擴張；13、不明原因的體重減輕；14、家族成員中有胃癌或食管癌病史。

胃鏡檢查必須由腸胃科醫師做，檢查前病人要遵照醫師的囑咐作好準備。檢查前應當禁食，某些藥物必須停服幾天。胃鏡檢查可以在醫師診所內進行，一般不必住院。該診所備有全套最新腸胃鏡設備，衛生安全，有麻醉醫師駐診、有註冊護士。接受大部分醫療保險 ，無保險者優惠。診所佔地3000多呎，AAAA專業認證。游醫師精通國語、福州話及英語，方便交流。

游醫師畢業於美國西奈山醫學院，具有醫學科學雙博士學位，並從事腸胃肝膽疾病的研究及診治30多年。游醫師主治腸胃肝膽疾病及內科疾病，如胃痛、胃脹氣、胃反酸、消化不良、嘔吐、胃潰瘍、胃炎、胃出血、胃癌、食道炎、食道癌、腸癌、腹痛、腹瀉、便秘、便血、腸息肉，以及各種肝炎、肝硬化、脂肪肝、黃疸病、肝癌、膽囊病、胰腺炎，胰腺癌及其它內科疾病。游醫師精通無痛腸鏡、胃鏡檢查，診所設有全套先進衛生的腸鏡胃鏡設備，無須住院。

診所地址：39-16 Prince St., #M54（法拉盛王子街富頓大樓M層#M54）。診所電話：718-886-6330。