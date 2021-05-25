我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

大腸癌檢測提早至45歲 游向陽醫師提醒定期檢查

紐約訊

結腸癌和直腸癌是美國人的第三大死因，每年約有14萬8000人死於大腸癌。越來越多資料顯示，年輕人罹患大腸癌的比例逐年上升，「基本上，現在45歲的人，罹患大腸癌的風險和過去50歲的人一樣高」。游向陽醫師提醒45-75歲成年人定期做檢查大腸，以便及早發現是否開始出現癌細胞

若用結腸直腸鏡檢查，每五到十年一次即可；糞便檢查，則應每年為之。過了75歲，則依個人病歷，由醫師決定是否檢查。他表示，如果民眾有下列情況之一，就應當去看腸胃科醫師，考慮作胃鏡檢查：1、上腹部疼痛；2、胸部、喉咽部燒灼感；3、持續噁心，嘔吐；4、吐血、便血及黑便；5、吞咽困難；6、胃潰瘍；7、慢性胃炎；8、胃彎曲菌感染；9、胃癌；10、食管炎；11、食管癌；12、食管狹窄或擴張；13、不明原因的體重減輕；14、家族成員中有胃癌或食管癌病史。

胃鏡檢查必須由腸胃科醫師做，檢查前病人要遵照醫師的囑咐作好準備。檢查前應當禁食，某些藥物必須停服幾天。胃鏡檢查可以在醫師診所內進行，一般不必住院。該診所備有全套最新腸胃鏡設備，衛生安全，有麻醉醫師駐診、有註冊護士。接受大部分醫療保險，無保險者優惠。診所佔地3000多呎，AAAA專業認證。游醫師精通國語、福州話及英語，方便交流。

游醫師畢業於美國西奈山醫學院，具有醫學科學雙博士學位，並從事腸胃肝膽疾病的研究及診治30多年。游醫師主治腸胃肝膽疾病及內科疾病，如胃痛、胃脹氣、胃反酸、消化不良、嘔吐、胃潰瘍、胃炎、胃出血、胃癌、食道炎、食道癌、腸癌、腹痛、腹瀉、便秘、便血、腸息肉，以及各種肝炎、肝硬化、脂肪肝、黃疸病、肝癌、膽囊病、胰腺炎，胰腺癌及其它內科疾病。游醫師精通無痛腸鏡、胃鏡檢查，診所設有全套先進衛生的腸鏡胃鏡設備，無須住院。

診所地址：39-16 Prince St., #M54（法拉盛王子街富頓大樓M層#M54）。診所電話：718-886-6330。

醫療保險 美國 癌細胞

上一則

共和黨民代要求修改保釋金改革法案 還警察經費與權利

下一則

紐約市周末仍不安寧 槍聲大作 6人中彈

延伸閱讀

多吃2種纖維 預防大腸癌 降低膽固醇

多吃2種纖維 預防大腸癌 降低膽固醇
謝建林肝膽腸胃專科談大腸癌預防肥胖菸酒高脂飲食罹癌因子 年逾50應定期篩檢

謝建林肝膽腸胃專科談大腸癌預防肥胖菸酒高脂飲食罹癌因子 年逾50應定期篩檢
攝護腺肥大 老公為尿苦

攝護腺肥大 老公為尿苦
大腸癌初期 用內視鏡可完整切除腫瘤

大腸癌初期 用內視鏡可完整切除腫瘤
一期胃癌盡早切除 5年存活率逾九成

一期胃癌盡早切除 5年存活率逾九成

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05
華裔醫生潘欣心。(紐約長老會皇后醫院提供)

「你帶來病毒…」 亞醫診治遭病人拒絕

2021-05-20 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡