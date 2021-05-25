領航國際教育推出多學科競賽培訓課程

領航國際教育SAT，SHSAT，ACT及各科州考預習課熱烈招生中。

由紐約教育局 認證、全美第一家完美結合學術規畫及補習為一體的領航國際教育學術機構，為疫情中不知所措的同學們，特別推出多學科競賽培訓課程。它們有美國 計算機奧林匹克 (USACO)、美國生物奧林匹克競賽 (USABO)、美國化學奧林匹克競賽 (USNCO)等。

隨著STEM教育理念的推廣及編程普及化的發展，時下最熱門的競賽之一無非是美國計算機奧林匹克 (USACO)。 對於未來大學想申請理工科專業的學生來說，參加此競賽可大大的提高自身的競爭力。學習編程也可以培養學生的邏輯思維能力和抽象思維能力。另外一個作為美國學術性最強、影響力最大的理工科競賽是美國生物奧林匹克競賽 (USABO)。獲獎同學將有機會參加國際頂級科學類活動的邀請，此競賽受到常春藤大學的重視。如學生想申請像是醫學、生物醫學、生物基因等熱門專業，在USABO中取得優異的成績成為這些專業的重要申請優勢。美國化學奧林匹克競賽 (USNCO) 是含金量最高的化學競賽。學生的獲獎成績和參賽經歷往往可以成為學生申請名校的重大加持。USNCO的競賽經歷也可幫助學生申請應用化學、材料化學、製藥工程、分子科學等相關專業。

同時，領航提供全美數學競賽AMC 8/10和美國高中生數學建模競賽 (HiMCM) 培训。每隊參賽選手將應用數學相關的知識來解決現實中的實際問題，並在團隊競賽中學習如何發揮特長，互助合作，從而激發和改善他們解決問題的能力。

在互聯網＋的時代，領航不斷創新並研發了應用程式開發 (APP Development) 課程。學習應用程式開發有很多好處: 開發程式的成本低，影響大，有趣又個性化，高需求，十分有利於大學申請和建立更獨特的大學申請人設（比如計算機＋生物，計算機＋數學，計算機＋寫作）。領航將會帶著學生手把手地編寫數個小程式來學習基礎的技巧。課程的目標是讓學生建議一個屬於他們自己的個性化應用程式。

想提前預習大學預備課程 (Advanced Placement) 的學生也有福了。領航特地重金聘請名師為學生預習AP 物理1、生物、化學、統計學和微積分課程。只要學生參加從暑假到春天為期三個學期的課程，領航保證AP考試成績為5分 (滿分)。如學生未達到3分，領航將提供全額退款。如學生考試成績為4分，領航則保證退款30%。如學校未提供AP考試，領航也可幫忙報名考試 (參加AP考試的註冊費需另外收費)。

SAT 、SHSAT、ACT及各科州考預習課也已開始熱烈招生中，名額有限，欲報從速。諮詢電話：(718)705-8085。法拉盛校區地址：36-25 Main Street 2FL, Flushing NY 11354 (緬街近北方大道)。長島校區電話： (516)-304-5779；地址: 1 Bond Street Great Neck, NY 11021。