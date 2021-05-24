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AARP建議：12歲以上都應接種新冠疫苗

紐約訊
疫苗的注射情況為五月亞裔傳統月帶來了希望。
疫苗的注射情況為五月亞裔傳統月帶來了希望。

5月是亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）傳統月，是慶祝AAPI取得的成就和讓全國了解亞裔社區在美國歷史上所做的貢獻的時候。面對反亞裔仇恨事件以及我們社區持續的經濟和社會挑戰，AAPI文化傳統月有了新的含義：「希望」。截至本月，年齡在12歲以上的居民都有資格接種新冠疫苗

截至5月17日，美國疾病防治中心（CDC）報告稱，已有1.57億美國人接種了疫苗。其中，至少5.9%亞裔（非西班牙裔）和0.3％的夏威夷原住民和太平洋島民已至少接種一次疫苗，這大約是544萬人。此外， 超過84.5％的美國65歲以上成年人已接種疫苗。這意味著544萬AAPI社區成員可以拜訪遠親近鄰，與親人聚會，去遠方旅行。而且，疫苗可預防近100％由新冠病毒導致的住院和死亡。這證明疫苗是有效的。

在最近的AARP嘉賓會談上，Adelaida M. Rosario博士分享了亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區在接收有關疫苗信息方面所面臨的獨特挑戰。Rosario說，AANHPI社區非常多樣化。衛生與公共服務部一直在以相關語言編寫印刷材料和網上宣傳材料，用他們的母語向社區傳播。Rosario指的是一項新的全國性運動，其中包括向超過15個AAPI社區進行廣告宣傳，稱「我們能做到」。

Rosario博士說，除了疫情之外，由於種種刻板印象，現在人們針對亞裔美國人社區的消極情緒也越來越高，這是非常不幸的。從某種意義上看，這對所有亞裔美國人社區成員來說是「雙重疫情」，因為除了健康危機之外，他們還要應對所有這些可怕的歧視。

Rosario承認疫苗對部分人有副作用，但這是「小數目」和「極少數情況下」，相比數百萬已完全接種疫苗的人，他們只感受到有輕微的副作用，過得很好。到目前為止，益處大於這些小風險。任何父母帶著小孩去打疫苗，也都面臨著同樣的風險。Rosario說，強烈的副作用是罕見的事件，但我們真的可以慶祝我們所看到的成功，那就是感染數量下降，並且在美國和世界範圍內都在以人口數量級成功接種疫苗。

在進行任何疫苗接種之前，如果有疑問，請與您當地的醫療保健提供者或醫生交談。如果需要其他資源，請諮詢您值得信賴的當地領導人。您可以上網vaccines.gov以找到您附近的疫苗及在線搜索相關信息。多一個人接種疫苗，那就離恢復疫情前的生活更近一步。鼓勵周圍的人接種疫苗，從大學生到祖父母，從朋友到同事。隨著這個夏天前65％的人接種疫苗，明年將會有不同的景況。到2022年的亞太裔傳統月，整個國家都可以接種疫苗。

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